Yozgat\'ta faaliyet gösteren firma, 70 Avrupa ve Arap ülkesine medikal ürün ihraç ediyor

Yozgat'ta faaliyet gösteren bir firma, 70 Avrupa ve Arap ülkesine medikal ürün ihraç ediyor.
Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 12 bin 800 metrekare kapalı alanda üretim yapan firma, 80 kişiye de istihdam sağlıyor.
Sedye, hasta yatak ve koltukları üreten firma, yıllık yaklaşık 5,5 milyon dolar ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sunuyor.
Firmanın 43 yaşındaki sahibi Faysal Gökgöz, AA muhabirine, medikal ürünler alım satımı üzerine işletmesini 2004'te kurduğunu söyledi.
İşletmelerini büyütmek amacıyla üretime yöneldiklerini anlatan Gökgöz, "2012'de kendi imalatımızı yapmaya karar verdik ve Yozgat'taki bir fabrikayla anlaştık. Bir yıl orada fason imalat yaptırdıktan sonra kendi tesislerimizi kurmaya başladık. 2021'de ikinci, 2023'te üçüncü tesisimizi tamamladık. Şu anda toplamda 12 bin 800 metrekare kapalı alanda imalat yapıyoruz. Üç tesisimizden 70'e yakın ülkeye ihracat yapıyoruz ve şu anda 80 civarında çalışanımız var." diye konuştu.
Gökgöz, işletmelerinde teknolojik ve katma değeri yüksek ürünler ürettiklerini ifade etti.
Muayene yatağı, medikal masa, koltuk, karyola ve sedye grubunun tamamını ürettiklerini aktaran Gökgöz, "Ürünlerimizin tamamı mekatronik, yani elektrikli ve mekanik ürünlerin birleşimi. El kumandası ya da hidrolikle hareket ediyor. Hareketsiz hiçbir ürün yok. Yaklaşık 5,5 milyon dolar ihracat yapıyoruz. Avrupa ülkelerinin tamamına yakını, Arap ülkeleri ve Rusya'ya ürün gönderiyoruz." dedi.
Gökgöz, 2023'te 63 milyon liralık bir yatırım planladıklarını ve şu anda yüzde 80'ini tamamladıklarını belirterek, hedeflerinin ürün yelpazesini genişletmek ve istihdam sayısını artırmak olduğunu kaydetti.
Sağlık, güvenlik, çevre ve kalite koordinatörü Mustafa Hakan Bektaş ise firmanın Yozgat OSB'de 3 noktada faaliyet gösterdiğini söyledi.
Hastane ekipmanları, demirbaşları üzerine üretim yaptıklarını aktaran Bektaş, "Hasta karyolaları, hasta sedyeleri, hasta koltukları, cilt bakımı, saç ekimi, diş, kan alma, diyaliz koltukları ve birçok benzeri medikal ürünlerin imalatı gerçekleştirmektedir. Firmamız, imalat ve medikal sektöründe öncü kuruluşlardan birisidir." ifadesini kullandı.
İşçilerden Ali Temur da kuruluşundan itibaren firmada çalıştığını, kaynak bölümünde ustabaşı olduğunu ifade ederek, hastaneler için medikal ürünler ürettiklerini dile getirdi.
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