Yozgat'ta Fırıncı, Ekmeğin Fiyatını İndirerek Ucuz Ekmek Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yozgat'ta Fırıncı, Ekmeğin Fiyatını İndirerek Ucuz Ekmek Hizmeti Sunuyor

Yozgat\'ta Fırıncı, Ekmeğin Fiyatını İndirerek Ucuz Ekmek Hizmeti Sunuyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir fırıncı esnafı, 8 liraya satılan somun ekmeğin fiyatını 6 liraya indirerek ilçe halkına ucuz ekmek hizmeti veriyor. İbrahim Tıraşoğlu adlı fırıncı, yaklaşık 20 yıldır kendi fırınında ürettiği ekmeği piyasa fiyatının altında satıyor ve günlük 3 bin ekmek satışı gerçekleştiriyor. Vatandaşlar da bu durumdan memnun kalarak, daha ucuz ve lezzetli ekmek alabiliyorlar.

23.05.2024 10:23
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir fırıncı esnafı, 8 liraya satılan somun ekmeğin fiyatını 6 liraya indirerek ilçe halkına ucuz ekmek hizmeti veriyor.

Sorgun ilçesi Yeşilöz Mahallesinde fırıncı esnafı İbrahim Tıraşoğlu, piyasada 8 liraya satılan 210 gram somun ekmeğin fiyatını 6 liraya indirme kararı aldı. Yaklaşık 20 yıldır kendi fırınında üretilen ekmeği piyasa fiyatının aşağısına satan Tıraşoğlu, ilçe halkına ucuz ekmek imkanı sunuyor. Ekmek fiyatındaki indirim dolayısıyla ilçede müşteri memnuniyetini ve potansiyelini artıran Tıraşoğlu, günlük 3 bin ekmek satıyor.

"20 yıldır piyasanın altında ekmek satıyoruz"

İlçede vatandaşların ucuz ekmeğe ulaşabilmesini sağlamak adına piyasadan 2 lira daha ucuza ekmek sattığını söyleyen İbrahim Tıraşoğlu, "20 yıla yakın piyasanın altında ekmek satıyoruz. Ben bu işi 35 yıldır yapıyorum. Piyasada 8 lira olan ekmeği 6 liraya düşürdük. Günlük 3 bin ekmek satıyoruz, vatandaşın ilgisi de yoğun oluyor. Onlara güler yüzlü hizmet sunuyoruz. Kazancımızdan kısıyoruz, vatandaşa hizmet ediyoruz." dedi.

"Ekmeği 6 liradan satıyoruz"

Fırın çalışanlarından Hasan Ünal ise, "Yaklaşık bir yıldır bu fırında çalışıyorum. Vatandaşımızın yanında olmak için ekmeği piyasa göre daha ucuza satıyoruz. Piyasada 8 lira olan ekmeği biz 6 liradan satıyoruz." şeklinde konuştu.

"Keşke her fırında fiyatlar düşse"

İlçe halkından Kazım Bağcı da bu durumun halkın yararına olduğunu belirterek, "Keşke her fırında bu fiyatlar olsa. Gariban kesim de evine daha çok ekmek götürse. Ben de sürekli buradan ekmeğimi alırım. Ekmekler çok güzel oluyor, iyi pişmiş ve lezzetli. Ben çok memnunum. Biz buradan 6 liraya ekmek alıyoruz piyasada 8 liradan satılıyor." ifadelerine yer verdi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta Fırıncı, Ekmeğin Fiyatını İndirerek Ucuz Ekmek Hizmeti Sunuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta Fırıncı, Ekmeğin Fiyatını İndirerek Ucuz Ekmek Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
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