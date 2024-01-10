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Yozgat'ta İnandık Barajı'nda su tutulmaya başlanacak - Son Dakika
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Yozgat'ta İnandık Barajı'nda su tutulmaya başlanacak

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Yozgat'ta yapımı devam eden İnandık Barajı'nı inceledi. Barajın 2 yıl içerisinde doluluk seviyesine ulaşması bekleniyor ve yaklaşık 29 bin dekar tarım arazisi suyla buluşacak. Yapılan yatırımlarla Yozgat'a 120 adet tesis kazandırıldı ve İnandık Barajı, Yozgat'ın yüzyılının birinci eseri olarak nitelendirildi.

Yozgat\'ta İnandık Barajı\'nda su tutulmaya başlanacak
10.01.2024 - 15:06,
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Yozgat'ta yapımı devam eden İnandık Barajı'nı inceleyen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, 31 milyon metre küp kapasiteli barajda 2 yıl içerisinde su tutulacağını söyledi. Baraj tam doluluk seviyesine ulaştığında yaklaşık 29 bin dekar tarım arazisi suyla buluşacak.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde inşa edilen ve şubat ayı sonu itibariyle su tutulmaya başlanacak olan İnandık Barajı'nda incelemede bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, yetkililerden bilgi aldı. Baraj alanında incelemelerde bulunan Gizligider, barajın 2 yıl içerisinde doluluk seviyesine ulaşmasını beklediğini de belirterek yaklaşık 29 bin dekar tarım alanının suyla buluşacağını söyledi.

"DSİ olarak 9.4 milyon dolar yatırım yaptık"

Yozgat'a son 21 yılda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak 9.4 milyon dolar yatırım yaptıklarını da belirten Gizligider, "Bu dev bir yatırımdır. Yozgat'a 120 adet tesis kazandırmışız hamdolsun. Bunlar da barajlardan, koruma tesislerine, atık su arıtma tesislerine kadar birçok hizmet sağlandı. Tabii bugün burada İnandık Barajındayız. İnandık Barajı ismiyle müsemma Yozgat'ın bize inandığının da bir göstergesi oldu. Geçen yıl Mayıs ayında başlasın "Türkiye Yüzyılı" derken Yozgat'ta başlasın Yozgat yüzyılı dedik. ve işte bu da Yozgat yüzyılının birinci eseri olsun" dedi.

"Yaklaşık 29 bin dekar tarım arazisi sulanacak"

İnandık Barajı'nın yerden 73 metre yükseklikte ve 1 milyar Türk Lirası değerinde bir yatırım olduğunu da bildiren Gizligider, "Bu eserle birlikte biz inşallah 2 bin 600 ek istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Yaklaşık şubat ayı itibarıyla su tutumuna başlıyoruz. 2026 yılı itibariyle de suyun toprakla buluşması hesaplanıyor. Son sistem, modern, kapalı sulama sistemini burada uygulayacağız. Allah izin verirse 28 bin 750 dekar alan toprakla sulanacak. Bu bizim için son derece önemli. Yani yerinde bereket, yerinde üretim ve sulu tarımın burada inşallah karşılığını göreceğiz. Elbette bu çerçevede 31 milyon metreküp suyu burada tutacağız. Yani bu dev bir eser. Bu Yozgat için de son derece büyük eser. DSİ'nin de çok büyük eserlerinden biri olacak. İnşallah biz Yozgat'ımıza yeni eserler kazandırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta İnandık Barajı'nda su tutulmaya başlanacak - Son Dakika


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