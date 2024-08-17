Yozgat'ta İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yozgat'ta İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açıldı

Yozgat\'ta İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açıldı

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları, Tutukevleri İşyurtları Kurumunca Yozgat'ta hükümlü ve tutukluların ürettiği ürünlerin satışı ile pazarlamasının yapıldığı İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açıldı.

17.08.2024 15:29  Güncelleme: 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları, Tutukevleri İşyurtları Kurumunca Yozgat'ta hükümlü ve tutukluların ürettiği ürünlerin satışı ile pazarlamasının yapıldığı İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açıldı.

Türkiye'nin 30 farklı ilinden 52 ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen gıdadan tekstile, mobilyadan hediyelik eşyaya kadar yüzlerce çeşit ürünün sergilenip satışa sunulduğu fuarın açılışı saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla gerçekleştirildi.

İşyurdu atölye ve tesislerinde hükümlü ile tutuklulara yönelik gerçekleştirilen işbaşı mesleki eğitimler sonucunda üretilen ürünlerin satışının ve pazarlamasının yapıldığı İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı, Cumhuriyet Meydanı'nda 21 Ağustos Çarşamba gününe kadar devam edecek.

"Yeniden suça bulaşmamalarına yönelik misyon üstleniyor"

Fuarın açılış konuşmasına yapan Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, fuara ev sahipliği yapmanın kendilerine verdiği mutluluğu ifade ederek, "Hükümlü ve tutuklulara yönelik eğitim ve iyileştirme faaliyetleri çerçevesinde iş yurtlarında üretilen ürünlerin satış ve pazarlamasının yapılacağı bu güzide fuara ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün burada sergilenen her ürün bir mahkumun emeğini, azmini ve dönüşümünü temsil etmektedir. İş yurtları mahkumlarımızın meslek edinmesine, üretken bireyler olarak topluma yeniden kazandırılmasına en önemlisi de yeniden suça bulaşmamalarına yönelik büyük bir misyon üstlenmektedir." dedi.

"Amacımız hükümlü ve tutukluları yeniden topluma kazandırmak"

İşyurtları Daire Başkanı Hüsnü Gezginci ise işyurtlarının amacının hükümlü ve tutukluları infaz sonrası topluma yeniden kazandırmak olduğunu söyleyerek, "İşyurtları kurumu hükümlü ve tutukluların cezalarının infazı sırasında işbaşı mesleki eğitimler verilmek suretiyle meslek edinmelerini sağlamak ya da var olan mesleklerini devam ettirmek amacıyla kurulmuş bir kamu kurumudur. Temel amacı cezaları infaz olan hükümlü ve tutukluları iş başı meslek ve sanat öğretimi suretiyle tahliye sonrasına yaşamlarını hazırlamak ve onları yeniden topluma kazandırmaktır. İşyurtları kurumu 1930'lu yıllardan itibaren ceza infaz sistemimizde yer almaktadır. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle birlikte işyurtları kurumumuz doğrudan Adalet Bakanlığımıza bağlı özel bütçeli kurum olarak yeniden yapılandırılmıştır" şeklinde konuştu.

"60 bin hükümlü ve tutuklu işbaşı eğitimi alıyor"

İşyurtları kurumunda 200 farklı iş kolunun bulunduğunu da aktaran Gezginci, "Kurumumuzda 368 iş yurdu müdürlüğümüz aracılığıyla yaklaşık 200 farklı iş kolunda bin 700'den fazla atölyede ve tesiste işbaşı mesleki eğitim faaliyetleri verilmek suretiyle yüzlerce çeşit ürün üretilmektedir. Ülke genelinde 82 satış mağazası, ceza infaz kurumlarında yer alan ve diğer kamu kurumlarının talep ve ihtiyaçları doğrultusunda ürünler üretilmektedir. Yılda ortalama 60 bin hükümlü ve tutuklunun işbaşı mesleki eğitime katılımları sağlanmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Fuar açılışına Yozgat Vali Vekili Adnan Kayık, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, sivil toplum kuruluş üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Adalet Bakanlığı, Ekonomi, yozgat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:48 Manisa’dan kahreden görüntü Yeşilliklerden geriye küle dönmüş bir orman kaldı Manisa'dan kahreden görüntü! Yeşilliklerden geriye küle dönmüş bir orman kaldı
14:37 Meclis’teki yumruklu kavga dünya basınında: Kadın vekilin kanı kürsüye sıçradı Meclis'teki yumruklu kavga dünya basınında: Kadın vekilin kanı kürsüye sıçradı
13:32 Felaketi yaşayan İzmir’den acı görüntüler Araçlar ve evler küle döndü Felaketi yaşayan İzmir'den acı görüntüler! Araçlar ve evler küle döndü
13:11 Hababam Sınıfı’nın ’Bacaksız’ı Tuncay Akça’dan acı haber Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça'dan acı haber
11:49 YRP’den, AK Parti’ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin YRP'den, AK Parti'ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin
23:10 TBMM’deki Can Atalay kararına muhalefetten sert tepki TBMM'deki Can Atalay kararına muhalefetten sert tepki
22:50 Galatasaray, Konyaspor’u deplasmanda 2-1 yendi Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi
22:42 Dev kripto borsası Bitget TR, Türkiye’den çekiliyor Dev kripto borsası Bitget TR, Türkiye'den çekiliyor
21:49 SPK’ya faaliyet başvurusu yapan kripto şirketlerinin sayısı 76 oldu SPK'ya faaliyet başvurusu yapan kripto şirketlerinin sayısı 76 oldu
21:13 TBMM’de muhalefetin Can Atalay’la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi TBMM'de muhalefetin Can Atalay'la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi
21:08 O isim şaşkınlık yarattı Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA’ya bildirdi O isim şaşkınlık yarattı! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi
20:55 İzmir alev alev Ekiplerin evlere kadar ulaşan alevlerle mücadelesi devam ediyor İzmir alev alev! Ekiplerin evlere kadar ulaşan alevlerle mücadelesi devam ediyor
20:47 Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus ile olan sözleşmesini 2029’a kadar uzattı Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus ile olan sözleşmesini 2029'a kadar uzattı
20:16 Kayseri’de otomobil bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Kayseri'de otomobil bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
20:02 Konyaspor-Galatasaray maçının ilk 11’leri belli oldu Konyaspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 17:01:50. #1.12#
SON DAKİKA: Yozgat'ta İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement