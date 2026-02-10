Yozgat'ta Kuruluş Aşamasındaki Jeotermal Kaynaklı Sera İçin Oran'dan Mali Destek

Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yıllardır boşa akan sıcak suyun tarımsal üretimde değerlendirilmesine yönelik proje kapsamında, altyapı çalışmaları tamamlanan Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için altyapı fizibilite raporu hazırlanacak. Bu amaçla Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Yerköy Belediyesi'ne 390 bin lira mali destek sağlandı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde saniyede 92 litre debiye ve 70 derece sıcaklığa sahip üç jeotermal kuyudan elde edilen sıcak su, Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde kullanılacak. Yerköy Belediyesi öncülüğünde, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Yozgat İl Özel İdaresi'nin ortaklığıyla yürütülen projeyle ilçenin hem tarım hem de sanayi alanında gelişmesi hedefleniyor.

Projeyle toplam 1125 dönümlük alanda 40'a yakın sera ile birlikte sanayi tesisleri de kurulacak. Sanayi Bakanlığı altyapı desteği için fizibilite raporu talep etti.

Raporun hazırlanması için ORAN Kalkınma Ajansı Yerköy Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı OSB kurucu yönetimi adına Yerköy Belediyesi'ne 390 bin lira kaynak aktardı.

Fizibilite raporunun en fazla 6 ay içerisinde hazırlanması planlandı. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak bu yıl içerisinde tesisi kurmak isteyen yatırımcılara arsa tahsisine başlanacak.