Yozgat'ta Kuruluş Aşamasındaki Jeotermal Kaynaklı Sera İçin Oran'dan Mali Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Yozgat'ta Kuruluş Aşamasındaki Jeotermal Kaynaklı Sera İçin Oran'dan Mali Destek

10.02.2026 10:10  Güncelleme: 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde jeotermal suyun tarımsal üretimde kullanılmasına yönelik projeye, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 390 bin lira mali destek sağlanarak altyapı çalışmaları tamamlandı.

Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yıllardır boşa akan sıcak suyun tarımsal üretimde değerlendirilmesine yönelik proje kapsamında, altyapı çalışmaları tamamlanan Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için altyapı fizibilite raporu hazırlanacak. Bu amaçla Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Yerköy Belediyesi'ne 390 bin lira mali destek sağlandı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde saniyede 92 litre debiye ve 70 derece sıcaklığa sahip üç jeotermal kuyudan elde edilen sıcak su, Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde kullanılacak. Yerköy Belediyesi öncülüğünde, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Yozgat İl Özel İdaresi'nin ortaklığıyla yürütülen projeyle ilçenin hem tarım hem de sanayi alanında gelişmesi hedefleniyor.

Projeyle toplam 1125 dönümlük alanda 40'a yakın sera ile birlikte sanayi tesisleri de kurulacak. Sanayi Bakanlığı altyapı desteği için fizibilite raporu talep etti.

Raporun hazırlanması için ORAN Kalkınma Ajansı Yerköy Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı OSB kurucu yönetimi adına Yerköy Belediyesi'ne 390 bin lira kaynak aktardı.

Fizibilite raporunun en fazla 6 ay içerisinde hazırlanması planlandı. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak bu yıl içerisinde tesisi kurmak isteyen yatırımcılara arsa tahsisine başlanacak.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Yerköy, Yozgat, Çevre, Orta, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta Kuruluş Aşamasındaki Jeotermal Kaynaklı Sera İçin Oran'dan Mali Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Şikayet Osman Gökçek’ten Bakanlık, CHP’den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü
Skandal öneri “Kadın ithal edelim“ dedi, partiden atıldı Skandal öneri! "Kadın ithal edelim" dedi, partiden atıldı
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Kap geldi İşte Jhon Duran’ın yeni takımı Kap geldi! İşte Jhon Duran'ın yeni takımı

11:59
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
11:53
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 100 milyon euroluk tarihi fark
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 100 milyon euroluk tarihi fark
11:36
Akaryakıta okkalı zam geliyor İşte yeni fiyatlar
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar
11:36
Tacizci amca, Ajda Pekkan’ın vokalistini canından bezdirdi
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi
11:19
Taner Çağlı tahliye edildi Mehmet Akif Ersoy’la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
10:59
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 12:23:24. #7.11#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Kuruluş Aşamasındaki Jeotermal Kaynaklı Sera İçin Oran'dan Mali Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.