Yozgat'ta Kadayıf Ustası Dededen Kalma Mesleğini Yaşatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yozgat'ta Kadayıf Ustası Dededen Kalma Mesleğini Yaşatıyor

Yozgat\'ta Kadayıf Ustası Dededen Kalma Mesleğini Yaşatıyor

Yozgat'ta 76 yaşındaki kadayıf ustası Adil Yıldırım, gelişen teknolojiye rağmen dededen kalma mesleğini tütün kesme tezgahında kadayıf kıyarak yaşatmaya çalışıyor. Yıldırım, Ramazan sofralarını süsleyen el kesmesi tel kadayıfı tütün tezgahında el ustalığıyla kıyarak tüketicinin beğenisine sunuyor. Ancak gelişen teknoloji ve maliyetlerin artmasıyla birlikte el kıyımı kadayıfın geleceği tehlikeye girmiş durumda.

25.03.2024 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta kadayıf ustası 76 yaşındaki Adil Yıldırım, gelişen teknolojiye rağmen dededen kalma mesleğini tütün kesme tezgahında kadayıf kıyarak yaşatmaya çalışıyor.

Yozgat'ta bir dönem oldukça tercih edilen ve Ramazan sofralarını süsleyen el kesmesi tel kadayıf, kadayıf ustası Adil Yıldırım tarafından dededen kalma tütün kesme tezgahında yaşatılmaya devam ediyor. Tandırda kadınlar tarafından açılan yufkalar hafif ateşte pişirildikten sonra Yıldırım'ın tütün kıyma tezgahında tel kadayıfa dönüşüyor. Yıldırım, Ramazanda sahur zamanı tütün tezgahında el ustalığıyla kıydığı tel kadayıfı Meydan Yeri Caddesi'ndeki tezgahında tüketicinin beğenisine sunuyor.

Kentte eski dönemlerde el kesmesi kadayıf işiyle uğraşan 13 ustanın bulunduğunu ancak gelişen teknolojiyle bu sayının 2'ye düştüğünü belirten Yıldırım, kendilerinden sonra bu işi yapacak kimsenin kalmayacağını söyledi.

Çocuk yaşta el kıyımı kadayıf üretmeye başladığını söyleyen Yıldırım, "Benden önce babam, babamdan önce dedem tütün tezgahında el kesmesi kadayıf kıyardı. Ben çocuk yaşta bu işe başladım. O zamanlar Yozgat'ta 13 tane kadayıf ustası vardı. Şimdi 2 kişi kaldık, makineleşme, el yapımı kadayıfı da olumsuz etkiledi. 2 yıla kalmaz bizden sonra el kıyımı kadayıf biter. Ben yetiştirecek, bu işi öğretecek kimseyi bulamıyorum. Eskiden el kıyımı kadayıfa ilgi çoktu, çevre illerden kadayıf almaya gelen çok olurdu, şimdi Yozgat'a ancak yetiyoruz. Maliyetlerin de artmasıyla geçen yıl kilogramını 60 liradan sattığımız kadayıfı bu yıl 100 liradan satışa sunuyoruz. Ömrümüz el verdiği sürece bu işi yapmaya çalışacağım" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Yozgat, Gastronomi, Kültür, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta Kadayıf Ustası Dededen Kalma Mesleğini Yaşatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • MÜSİAD Malatya Şubesi, Ramazan ayında vatandaşların bakkal borçlarını ödüyor
    11:17 MÜSİAD Malatya Şubesi, Ramazan ayında vatandaşların bakkal borçlarını ödüyor

    MÜSİAD Malatya Şubesi, her Ramazan ayında gerçekleştirdiği zimem geleneği ile ödeme güçlüğü çeken vatandaşlara destek oluyor. Şube Başkanı Yunus Akçin ve yönetim kurulu üyeleri, mahallelerde bulunan bakkal ve fırınlara giderek vatandaşların borçlarını ödüyor. Bu şekilde ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmayı amaçladıklarını belirten Akçin, Osmanlı'dan gelen Zimem Defteri geleneğini 8 yıldır yaşattıklarını ifade etti.

  • Türkiye ile Almanya Arasındaki Ticaret Hızla Büyüyor
    11:06 Türkiye ile Almanya Arasındaki Ticaret Hızla Büyüyor

    İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Manfred Schröer, Türkiye ile Almanya arasındaki ticaretin hızla büyüdüğüne dikkat çekti. İki ülke arasındaki iş birliklerinin artırılması amacıyla gerçekleşen toplantıda, İzmir Ticaret Odası üyeleri ve Almanya'dan gelen iş insanları bir araya geldi. Özgener, Türkiye'nin Almanya'ya ihracatının 21 milyar dolar, ithalatının ise 28.6 milyar dolar olduğunu belirtirken, Schröer ise Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nde yatırım yapmak isteyen firmaların 100 milyonluk tüketiciye ulaşma şansını elde edebileceğini söyledi.

  • Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 4 Milyon Liralık Yeni Proje İçin Başvuruda Bulundu
    10:51 Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 4 Milyon Liralık Yeni Proje İçin Başvuruda Bulundu

    Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erkan Karakaş, daha çok yöresel süt ürünleri üretimi ve pazarlanmasına yönelik olan yeni projeleri için bir kalkınma ajansına 4 milyon liralık başvuruda bulunduklarını açıkladı. Ayrıca projenin kapsamının genişletilerek Pazaryeri ilçesinde et ürünlerine yönelik üretim ve pazarlama faaliyetlerinin de yer alacağı belirtildi. Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ait kalkınma ajansından aldığı tam notlarla 'Çiğ Süt Alımı' ve 'Silaj Paketleme' gibi projeleri başarıyla gerçekleştirmişti.

  • Adana, 2023 yılında yerfıstığı üretiminde Türkiye birincisi oldu
    10:46 Adana, 2023 yılında yerfıstığı üretiminde Türkiye birincisi oldu

    Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023 yılında Adana'nın 89 bin ton yerfıstığı üretimi ile Türkiye'nin toplam yerfıstığı üretiminin yüzde 48'ini karşıladığını ve bunun sonucunda üretimde Akdeniz ve Türkiye birincisi olduğunu açıkladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Adana 2023 yılında 89 bin ton yerfıstığı üretimi ile Türkiye üretiminin yüzde 48'ini karşıladı. Akdeniz ve Türkiye birincisi oldu' denildi. - ADANA


10:55 Moskova’daki dehşetin canlı tanığı: Ölü sayısı 5’e katlanabilirdi, iftara gidenler kurtuldu Moskova'daki dehşetin canlı tanığı: Ölü sayısı 5'e katlanabilirdi, iftara gidenler kurtuldu
10:37 Eylem Tok ve oğlu 5 yıldızlı otelde müşteri listesinde yer almadan kalmak için 4 katı para ödemeyi teklif etmiş Eylem Tok ve oğlu 5 yıldızlı otelde müşteri listesinde yer almadan kalmak için 4 katı para ödemeyi teklif etmiş
10:05 Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan arasında yapılacak Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan arasında yapılacak
09:00 Hatay’da seçim bitti gibi Aradaki fark 10 puana yakın Hatay'da seçim bitti gibi! Aradaki fark 10 puana yakın
07:51 Rusya’yı kana bulayan saldırganların sorgu görüntüsü ortaya çıktı Cinsel organına 80 volt elektrik vermişler Rusya'yı kana bulayan saldırganların sorgu görüntüsü ortaya çıktı! Cinsel organına 80 volt elektrik vermişler
10:38 AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay’dan gazeteciye: İşine bak, çarparım AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'dan gazeteciye: İşine bak, çarparım
10:34 Ünlü yorumcudan olay iddia: Fenerbahçe kendine yeni lig bakıyor Ünlü yorumcudan olay iddia: Fenerbahçe kendine yeni lig bakıyor
10:25 Kartlı ödemelerde rekor artış Trilyonu buldu Kartlı ödemelerde rekor artış! Trilyonu buldu
10:13 Papua Yeni Gine’deki 7 büyüklüğündeki depremden can kaybı haberi geldi Papua Yeni Gine'deki 7 büyüklüğündeki depremden can kaybı haberi geldi
10:02 Türkiye’de 2023 yılı işsiz sayısı belli oldu. Son 10 yıl ayrıntısı Türkiye'de 2023 yılı işsiz sayısı belli oldu. Son 10 yıl ayrıntısı!
09:55 Reha Özcan, Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini açıkladı Reha Özcan, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıkladı
09:48 Çocuğunu açlıktan toprağa verdi, mezarlık dönüşü bir acı daha yaşadı Çocuğunu açlıktan toprağa verdi, mezarlık dönüşü bir acı daha yaşadı
09:48 Milyoner’de 5 milyon lira kazanan Berk Göktaş’ın eline ne kadar para geçecek Milyoner'de 5 milyon lira kazanan Berk Göktaş'ın eline ne kadar para geçecek?
09:41 Taraftarlar çıldırdı Acun, GSTV Youtube kanalını mı alıyor Taraftarlar çıldırdı! Acun, GSTV Youtube kanalını mı alıyor?
09:37 Cem Yılmaz, gösterisinin gelirini Oyuncular Sendikası’na bağışladı Cem Yılmaz, gösterisinin gelirini Oyuncular Sendikası'na bağışladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 11:21:06. #1.11#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Kadayıf Ustası Dededen Kalma Mesleğini Yaşatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement