Yozgat'ta Manda Dağıtımı

Yozgat'ta "Manda Islah Projesi" kapsamında İstanbul'dan getirilen damızlık erkek mandalar, yüzde 50 hibe desteğiyle 20 besiciye dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Manda Yetiştiricileri Birliği işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, merkeze bağlı İnceçayır köyünde düzenlenen törenle 20 besiciye birer damızlık manda teslim edildi.

Törende konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat'ın tarım ve hayvancılıkta önemli kentler arasında yer aldığını belirtti.

Yozgat'ın manda yetiştiriciliğini halen sürdürdüğünü dile getiren Özkan???????, "Tarım ve Orman Bakanlığımız, İl Özel İdaremiz ve üreticilerimizle damızlık manda dağıtımını gerçekleştirdik. Süreç dahilinde amacımız üretimi sürdürmek ve sağlıklı ıslahı da yerine getirmek." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanı Erdinç Veske de yetiştiricilere manda desteklerinin sürdüğünü söyledi.

Türkiye Damızlık Manda Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Muzaffer Keser de 2011 yılında 87 bin olan manda varlığının, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle 2023'te 197 bine yükseldiğini, sonraki yıllarda 164 bine kadar gerilediğini belirterek, gençleri hayvancılığa yönelmeye davet etti.

Destekten faydalanan besici Sezai Altunok ise köyde mandacılık yaptıklarını, devlet ve valiliğin desteğiyle temin edilen damızlıklarla ırkın ve süt veriminin artırılmasının hedeflendiğini belirterek, sağlanan yüzde 50 hibe desteği için teşekkür etti.