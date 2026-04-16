Konyaaltı'nda Ölü Bulunan Kişi Umut Bölük Çıktı

16.04.2026 19:39
Antalya'da ağaçlık alanda hareketsiz yatan kişi yüz tanıma sistemiyle tespit edildi, olay inceleniyor.

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde ağaçlık alanda yürüyüş yapan vatandaşların hareketsiz yatan kişiyi fark etmesi üzerine bölgeye ekipler geldi. Hayatını kaybeden ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin, yüz tanıma sistemiyle Umut Bölük olduğu ortaya çıktı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. Bölgede yürüyüş yapan vatandaşlar ağaç altında hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark etti. Durumdan şüphelenen vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de detaylı çalışma yaptı. Üzerinden herhangi bir belge çıkmayan kişinin kimliği, yapılan incelemeler ve yüz tanıma sistemi sayesinde tespit edildi. Hayatını kaybeden kişinin Umut Bölük olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme, Cinayet Büro Amirliği ve savcılık işlemlerinin ardından Bölük'ün kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, ölümün şüpheli olup olmadığı yapılacak otopsi sonucuyla netlik kazanacak.

Kaynak: DHA

