Gülistan Doku\'nun Ablasından Valiye Tepki

Gülistan Doku soruşturmasında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildi. Kardeşinin olayında eski vali Sonel'i ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'i suçlayan abla Aygül Doku, haberi alınca gözyaşlarına boğuldu.

"SONEL VE OĞLU ADALETE HESAP VERECEK"

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, "Vali Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatılmış. Yani bu demek oluyor ki oğluyla Vali Tuncay Sonel adalete hesap verecek. Ben bu adımı Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'ya borçluyum. Benim bütün umutlarım bitmişti artık. Ne yapacağımı bilmiyordum. Dünyadaki bütün savcıları getirin, hiç kimse bugünü görmemizi sağlayamazdı. Ebru Cansu adalete can suyu oldu. Ebru Cansu şu anda tarih yazıyor" dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanmış, 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Gözaltındaki 9 kişinin emniyet ve savcılıktaki işlemleri devam ediyor.