Polis Memuru Görevden Uzaklaştırıldı

KAHRAMANMARAŞ'ta girdiği okulda 9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin olay öncesi babasıyla gittiği emniyetin poligonunda atış yaptığı görüntülere ilişkin burada görevli polis memuru M.Y. görevden uzaklaştırılarak hakkında soruşturma başlatıldı.

İsa Aras Mersinli'nin, saldırıdan 2 gün önce babası Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli tarafından götürüldüğü İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait poligonda atış talimi yaptığı görüntüler üzerine inceleme başlatıldı. İnceleme sonrası poligonda görevli olan polis memur M.Y. görevden uzaklaştırıldı.

Konuyla ilgili Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında olayın faili İ.A.M.'nin 13 Nisan 2026 günü babası U.M. ile birlikte atış yaptığının tespit edilmesi üzerine poligon görevlisi polis memuru M.Y. aynı gün valilik makamı onayı ile görevden uzaklaştırılmıştır. Bu kapsamda sorumluluğu olan ve olabilecek görevliler hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştır."