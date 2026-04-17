Real Madrid'de gidecek ve kalacaklar belli oluyor! Arda Güler detayı dikkat çekti - Son Dakika
Real Madrid'de gidecek ve kalacaklar belli oluyor! Arda Güler detayı dikkat çekti

Real Madrid\'de gidecek ve kalacaklar belli oluyor! Arda Güler detayı dikkat çekti
17.04.2026 18:53
Real Madrid'de gelecek sezonun planlaması belli oluyor. Eflatun-beyazlılarda gidecek ve kalacak isimler yavaş yavaş netleşmeye başladı. Real Madrid, Arda Güler, Vinicius Junior, Kylian Mbappe ve Jude Bellingham başta olmak üzere ana kadro iskeletindeki isimleri gelecek sezonda da kadrosunda tutmak istiyor.

İspanyol devi Real Madrid, gelecek sezonun kadrosunu şimdiden şekillendirmeye başladı. Eflatun-beyazlı yönetim mevcut kadronun ana omurgasını koruma kararı aldı.

KADRO YAPILANMASINDA ARDA GÜLER DETAYI 

Mundo Deportivo’nun paylaştığı bilgilere göre; Real Madrid yönetimi, takımın yıldız isimlerini elden çıkarmayı düşünmüyor. Bu doğrultuda Arda Güler, Vinicius Junior, Kylian Mbappe ve Jude Bellingham başta olmak üzere Thibaut Courtois, Eder Militao, Aurelien Tchouameni ve Federico Valverde gibi tecrübeli isimlerin kadroda tutulacağı aktarıldı. 

AYRILIKLAR DA GERÇEKLEŞECEK

Kadroda büyük bir temizlik yapılmasa da bazı tecrübeli isimlerle yolların ayrılması bekleniyor. Bu isimlerin sözleşmeleri sona erecek olan David Alaba ve Dani Carvajal başta olmak üzere Dani Ceballos, Gonzalo ve Eduardo Camavinga olacağı aktarıldı. 

MASTANTUONO, ENDRICK VE NICO PAZ'IN DURUMU

Öte yandan Real Madrid, potansiyelli genç yeteneklerini pişmesi için kiralık göndermeye hazırlanıyor. Bu isimlerin başında Arjantinli yetenek Franco Mastantuono geliyor. Genç oyuncunun, Avrupa kupalarında mücadele eden bir takımda süre alarak deneyim kazanması hedefleniyor. Ayrıca genç golcü Endrick’in takıma katılması ve Nico Paz için geri alma opsiyonunun kullanılması da gündemde yer alıyor. 

Son Dakika Spor Real Madrid'de gidecek ve kalacaklar belli oluyor! Arda Güler detayı dikkat çekti - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Real Madrid'de gidecek ve kalacaklar belli oluyor! Arda Güler detayı dikkat çekti - Son Dakika
