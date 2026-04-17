Real Madrid\'de gidecek ve kalacaklar belli oluyor! Arda Güler detayı dikkat çekti

İspanyol devi Real Madrid, gelecek sezonun kadrosunu şimdiden şekillendirmeye başladı. Eflatun-beyazlı yönetim mevcut kadronun ana omurgasını koruma kararı aldı.
Mundo Deportivo’nun paylaştığı bilgilere göre; Real Madrid yönetimi, takımın yıldız isimlerini elden çıkarmayı düşünmüyor. Bu doğrultuda Arda Güler, Vinicius Junior, Kylian Mbappe ve Jude Bellingham başta olmak üzere Thibaut Courtois, Eder Militao, Aurelien Tchouameni ve Federico Valverde gibi tecrübeli isimlerin kadroda tutulacağı aktarıldı.
Kadroda büyük bir temizlik yapılmasa da bazı tecrübeli isimlerle yolların ayrılması bekleniyor. Bu isimlerin sözleşmeleri sona erecek olan David Alaba ve Dani Carvajal başta olmak üzere Dani Ceballos, Gonzalo ve Eduardo Camavinga olacağı aktarıldı.
Öte yandan Real Madrid, potansiyelli genç yeteneklerini pişmesi için kiralık göndermeye hazırlanıyor. Bu isimlerin başında Arjantinli yetenek Franco Mastantuono geliyor. Genç oyuncunun, Avrupa kupalarında mücadele eden bir takımda süre alarak deneyim kazanması hedefleniyor. Ayrıca genç golcü Endrick’in takıma katılması ve Nico Paz için geri alma opsiyonunun kullanılması da gündemde yer alıyor.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?