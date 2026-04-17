Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya'ya gitmiş - Son Dakika
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya'ya gitmiş

17.04.2026 17:53
Kahramanmaraş’ta bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırı Türkiye’yi yasa boğdu. 1’i öğretmen, 8’i öğrenci olmak üzere toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından ortaya çıkan tanıklıklar, olayın perde arkasına dair çarpıcı detayları gün yüzüne çıkardı. Saldırganın geçmişte Erasmus programıyla Polonya'ya gittiği ortaya çıktı.

Kahramanmaraş’ta bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerden Yusuf Tarık Gül’ün kuzeni Ertuğrul Korkmaz (14), saldırganla ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı.

8 ÖĞRENCİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR 

15 Nisan Çarşamba günü Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’ndeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen saldırıda, 1’i öğretmen 8’i öğrenci ve saldırgan olmak üzere toplam 10 kişi yaşamını yitirirken, 8 öğrencinin tedavisi sürüyor.

“İNGİLİZCESİ İYİ DİYE POLONYA'YA GİTMİŞTİ”

Saldırganın kendi çapraz sınıfında okuduğunu belirten Korkmaz, onun geçmişte Erasmus projesi kapsamında yurt dışına gittiğini söyledi:

“Okulumuzda geçen yıl Erasmus projesi vardı. İngilizcesi iyi olduğu için Polonya’ya gitmişti. 7. sınıfın ilk döneminde gitmişti.”

“DONUK DURUYORDU, FARKLI DAVRANIŞLARI VARDI”

Saldırganın davranışlarının dikkat çekici olduğunu ifade eden Korkmaz, şunları anlattı:

“7. sınıfta okula geliyordu, çok değişik davranışları vardı. Psikolojik sorunları olduğunu düşünüyorduk. Donuk donuk duruyordu. 8. sınıfta ise okula çok gelmedi. Oyun bağımlısı olduğunu öğrendik, günde 10-15 saat bilgisayar başında vakit geçiriyormuş.”

“ÖĞRETMENLERLE PROBLEMİ OLABİLİR”

Saldırganın bazı öğretmenlere karşı tavırlarının da dikkat çektiğini belirten Korkmaz: “Bazı öğretmenlere sınıfta uzun süre bakıp gözünü ayırmıyormuş. Öğretmenlerle problemi olabilir diye düşünüyorum” dedi.

OKUL ÖNÜNDE HÜZÜN: ÇİÇEKLER BIRAKILDI 

Saldırının ardından Ayser Çalık Ortaokulu’nun girişine çiçekler bırakılırken, hayatını kaybeden öğrencinin yakınları da okula gelerek acılarını paylaştı.

“GELDİĞİMDE BÜYÜK BİR TELAŞ VE ACI VARDI”

Olay sırasında karşıdaki markette olduğunu söyleyen veli Gülşen Kırmacı, yaşadığı anları şu sözlerle anlattı:

“Haberi alır almaz okula geldim. Çok yoğun bir telaş ve acı vardı.  Çok acı bir durum. O acı ve şokla ne yapacağımı bilemedim. Anlatırken aynı anları yaşıyorum. Çok acı bir durum. İnşallah gerekli önlemler alınır, bir daha yaşanmaz. Okulun kapatılması da çok iyi oldu. Ben tekrardan oğlumu bu okula getirebilirim diye düşünmüyordum. Çok isabetli bir karar oldu" dedi.

SIRALARIN ARKASINA SAKLANARAK KURTULDU 

Ayla öğretmenin sınıfından bir öğrenciyi tanıdığını, öğrencinin sıraların arkasına saklanarak ölmekten kurtulduğunu anlatan Kırmacı, "Bizim apartmanda bir kız var ve o Ayla öğretmenin sınıfından. O kız sıraların arkasına saklanmış ve saldırgan onu görmemiş. Çok mutluyum onun adına. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Sait Güneş Mehmet Sait Güneş:
    Herhalde gidecek yırtdışına Erasmus'la.Bugüne kadar gidenlerin çoğu hep siyasi torpillidir.İncelensin bakalım!!! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:18
16:56
16:54
16:32
16:11
16:05
15:49
15:07
14:42
14:14
13:56
12:49
11:33
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 18:18:37. #7.12#
