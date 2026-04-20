Yozgat'ta Nohut Üretiminde Bereket Umutları

20.04.2026 11:15
Yozgat çiftçileri, artan yağışlarla bu yıl bol nohut rekoltesi bekliyor. 550 bin dekar alanda ekim yapılacak.

Türkiye'de nohut üretiminde ikinci sırada yer alan Yozgat'ta, geçen yıl yaşanan kuraklığın ardından bu yıl artan yağışlar çiftçiyi umutlandırdı.

Ekilebilir tarım arazisi bakımından Türkiye'de 5'inci, yeşil mercimek, buğday, arpa ve şeker pancarı üretiminde ise ilk 10'da yer alan kentte, mevsimin yağışlı geçmesi çiftçileri nohut ekimine yöneltti.

Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle hububat ve baklagillerde rekoltede düşüş yaşayan çiftçiler, bu yıl yağışlarla birlikte yüksek verim bekliyor.

Çiftçilere destek veren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de Tarımsal Araştırma Enstitülerince geliştirilen ve tescillenen 12 çeşit yerli nohut tohumunun demonstrasyon (yeni bir tarım tekniğinin veya tohum çeşidinin çiftçilere uygulamalı olarak gösterilmesi) ekimini yaptı.

"Yaklaşık 550 bin dekardan fazla arazide nohut üretimi planlanıyor"

İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şentürk, AA muhabirine, kentin yemeklik baklagil üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu, ülke genelinde yeşil mercimek üretiminde birinci, nohut üretiminde ise ikinci sırada bulunduğunu söyledi.

Kentte baklagil üretimini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Şentürk, geçen yıl 41 bin tondan fazla nohut üretimi gerçekleştirildiğini ve aynı yıl yaklaşık 13 bin üreticiye 283 milyon lira destek ödemesi yapıldığını anlattı.

Şentürk, nohut üreticisine dekar başına verilen desteğin 2026 yılında artırıldığını belirtti.

Kentte bakliyat ekimlerinin sürdüğünü dile getiren Şentürk, "İlimizde nohut ekimi başlamış ve devam etmektedir. Hem ülkemiz hem de ilimiz açısından önemli yer tutan nohut üretimi için il müdürlüğümüz tarafından bölgemiz ekolojik koşullarına uygun en verimli çeşitleri belirleme amacıyla sürekli demonstrasyon çalışmaları yapılmaktadır." dedi.

Ömer Şentürk, müdürlük olarak üreticilerin her aşamada yanında olduklarını ve ekimden hasada kadar sahada çiftçilerle birlikte çalıştıklarını aktardı.

Bu yıl yaklaşık 550 bin dekardan fazla arazide nohut üretiminin planlandığını, 60 bin tondan fazla da üretim beklendiğini vurgulayan Şentürk, "Yağışların iyi olması, barajlarımızın da geçen yıla göre üç kat daha fazla dolu olması, inşallah bol, bereketli ve ürünü bol bir yıl geçireceğimizin göstergesidir. Bütün üreticilerimiz için bol, bereketli bir yıl olması temennisinde bulunuyorum." ifadesini kullandı.

"Çiftçinin üretmesi lazım"

Merkeze bağlı Lök köyünde çiftçilik yapan Salih Yiğit de geçen yıl 80 dekar alanda nohut ekimi yaptıklarını, ancak kuraklık nedeniyle istedikleri verimi alamadıklarını dile getirdi.

Bu yıl nadasa bıraktıkları tarlalarda da ekim yaptıklarını belirten Yiğit, "Bu sene yağmurumuz bol gidiyor. Tarlalar nemli, güzel. İnşallah bu sene daha çok verim almayı düşünüyoruz. Normalde bu tarlada nadas olması lazımdı ama biz ikinci üretim yapmak istedik. Nohut ektik, daha güzel verim alacağımızı düşündük. Çiftçinin üretmesi lazım. Çiftçinin kendini geliştirmesi lazım. Yeni teknolojilere ayak uydurması lazım. Bu yıl Allah'ın izniyle inşallah bol ve bereketli bir yıl geçirmeyi diliyoruz." diye konuştu.

Çiftçi Bekir Özdemir ise nohut ekimine başladıklarını kaydetti.

Geçen yıl 50 dönüme nohut ektiklerini, bu sene biraz artırdıklarını anlatan Özdemir, "100 dönüm ekiyoruz. Hava şartları, iklim güzel gidiyor. İnşallah böyle devam eder. Nisan, mayıs ayında da inşallah yağışlar böyle giderse rekoltenin artmasını bekliyoruz." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

