Yozgat'ta şeker pancarı çiftçisi açıklanan fiyatlardan memnun - Son Dakika
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Yozgat'ta şeker pancarı çiftçisi açıklanan fiyatlardan memnun

23.09.2022 16:54
Yozgat'ta şeker pancarı çiftçisi açıklanan fiyatlardan memnun

Yozgat'ta şeker pancarı üreten çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından açıklanan pancar alım fiyatından memnun kaldı.

Yozgat'ta şeker pancarı üreten çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından açıklanan pancar alım fiyatından memnun kaldı.

Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Kürşat Arslan, açıklanan fiyattan memnun olduklarını söyledi.

Çiftçi olarak şeker pancarı fiyatının bekledikleri gibi açıklandığını beliren Arslan, "1400 lira fiyat güzel, bunun yanında ortalama 180 lira da polar (şeker oranı) farkı olacaktır. Ton başına 100 lira nakliye desteği veriliyor. Çiftçimiz pancar küspesini satıyor, küspenin fiyatı da 350 liraydı, onu da 450 olarak bekliyoruz. Çiftçiler olarak açıklanan pancar alım fiyatından memnunuz." dedi.

Boğazlıyan Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Demiroğlu da şeker pancarı alımlarının ton başına 1400 lira artı 50 lira da kota tamamlama ücretinin bugünkü şartlarda iyi olduğunu belirtti.

YORUMLAR
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Bakan Kirişci: Şeker pancarı alım fiyatı, ton başına 1400 TL olacak Bakan Kirişci: Şeker pancarı alım fiyatı, ton başına 1400 TL olacak Kirişci: 'Şeker ne kadar stratejikse süt ve süt ürünleri de bizler için o kadar stratejiktir' Kirişci: 'Şeker ne kadar stratejikse süt ve süt ürünleri de bizler için o kadar stratejiktir'
Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Yozgat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta şeker pancarı çiftçisi açıklanan fiyatlardan memnun - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Yozgat'ta şeker pancarı çiftçisi açıklanan fiyatlardan memnun - Son Dakika
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