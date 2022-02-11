Üye Girişi
Yozgat'ta ucuz yağ kuyruğu! Piyasanın altında fiyatı duyan sıraya girdi - Son Dakika

Yozgat'ta ucuz yağ kuyruğu! Piyasanın altında fiyatı duyan sıraya girdi

11.02.2022 00:11
Yozgat'ta ucuz yağ kuyruğu! Piyasanın altında fiyatı duyan sıraya girdi

Yozgat'ta Toprak Mahsulleri Ofisinin 5 litrelik ay çiçek yağını piyasanın çok altında bir fiyata satışı sunması vatandaşın uzun kuyruk oluşmasına sebep oldu.

Toprak Mahsulleri Ofisinin 5 litrelik ay çiçek yağını 99 liradan satışa sunmasının ardından Yozgat'ta TMO ürün satış noktası önünde yoğunluk oluştu.

PİYASANIN ALTINDA FİYATLAR

Piyasaya göre daha ucuza satılan ay çiçek yağını almak için vatandaşlar TMO önünde yoğunluk oluşturdu. 99 liraya satılan yağın yanı sıra ofiste, yarım kilo kavrulmuş fındık 35 liradan, 5 kilogram pirinç ise 61 liradan satışa sunuldu.

Yozgat'ta ucuz yağ kuyruğu! Piyasanın altında fiyatı duyan sıraya girdi
Yozgat'ta ucuz yağ kuyruğu! Piyasanın altında fiyatı duyan sıraya girdi
YORUMLAR
500

Yozgat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta ucuz yağ kuyruğu! Piyasanın altında fiyatı duyan sıraya girdi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
00:05 İstanbul Gaziosmanpaşa'da 5 kişilik gruba silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
23:55 Bu iddia kulisleri hareketlendirdi! Kabine'de ve çok önemli bir kurumda değişim yapılacak
23:37 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı! Kripto para caiz mi?
23:24 Beşiktaş-Göztepe maçı 0-0 sona erdi! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkan son takım
23:23 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şüpheli Seccad Yeşil tutuklandı
23:07 Survivor All Star'a damga vuran kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Hikmet ve Yunus Emre birbirine girmiş
23:04 Meteoroloji uyardı, eğitime kar molası verildi! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi
23:03 Beşiktaş'ın kaçırdığı gol, A Spor yorumcusunu canlı yayında kendinden geçirdi! Tepkiler çığ gibi büyüyor
22:19 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan faturalarla ilgili yeni çıkış: Hatadan dönülmez ise diğer adımları da atacağım
22:09 Son Dakika: Koronavirüsü atlatan Erdoğan'dan ilk açıklama
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 00:17:25. #1.12#
SON DAKİKA: Yozgat'ta ucuz yağ kuyruğu! Piyasanın altında fiyatı duyan sıraya girdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement