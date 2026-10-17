Yozgat'ta verim yüksek ama cevizi 100-150 liraya satan üretici destek istiyor - Son Dakika
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Yozgat'ta verim yüksek ama cevizi 100-150 liraya satan üretici destek istiyor

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Yozgat\'ta verim yüksek ama cevizi 100-150 liraya satan üretici destek istiyor
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Yozgat'ta ceviz hasadı başladı; üreticiler verimin yüksek olduğunu ancak cevizi 100-150 liraya satmak zorunda kaldıklarını söyledi. Örencik köyünde üretici Coşkun Koç, marketlerde 400-500 liraya satılan ceviz için Tarım Bakanlığından destek istedi.

Yozgat'ta ceviz hasadı başladı. Ağaçlardaki cevizler yaklaşık 5 metrelik sırıklarla dallardan düşürülürken, toplanan ürünler yeşil kabuklarından ayrılarak kurutulmaya bırakılıyor. Bu yıl cevizde verimin yüksek olduğunu belirten üreticiler, ürünlerini düşük fiyatlarla satmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Yozgat'ta ceviz hasadı yapan üreticiler, yıl boyunca emek verdikleri ağaçlardan elde ettikleri cevizleri kışlık tüketim için ayırdıktan sonra kalanını satışa sunuyor. Hasat edilen cevizler, yeşil kabuklarından temizlenerek kuruması için bekletiliyor.

"Cevizlerimiz çok güzel, çok da verim veriyor"

Örencik köyünde ceviz üretimi yapan Coşkun Koç, bu yıl verimin geçen yıla göre oldukça iyi olduğunu ancak satış fiyatlarının kendilerini memnun etmediğini söyledi.

Hayvancılıkla beraber ceviz üretiminden de geçimlerini sağladıklarını belirten Koç, üreticilere destek verilmesini istedi.

Koç, "Ceviz hasadına başladık şu an. Hasadımız iyi Allah'a şükür. Geçen sene yoktu ama bu sene çok iyi. Ama biz şu an 150'ye, 100 liraya veriyoruz. Çok ucuz gidiyor cevizlerimiz. Mecburen satmak zorunda kalıyoruz. Kuruduğu zaman yarı yarıya düşüyor. Bizim burada cevizlik çok oluyor. Ceviz çok. Ama Sayın Tarım Bakanlığından bize destek olmasını, bizlere yetiştirmek için destek vermesini istiyoruz.

Gerçekten bu konuda çok aciziz. Suyumuz bol, cevizlerimiz görüyorsunuz. Cevizlerimiz çok güzel. Çok da verim veriyor. Cevizle geçimimizi sağlayan kişileriz.

Bu cevizleri fazlalıklarını satıyoruz. Kışlık yiyeceğimiz koyuyoruz. Geri kalanını satıyoruz. Ama fiyatı çok ucuz. 100'e, 150'ye satıyoruz. 200'e çok nadir. Ama bizden çıktıktan sonra marketlerde 400 lira, 500 lira" dedi.

Kaynak: İHA
Coşkun KoçEkonomiYozgatGüncelTarımSon Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta verim yüksek ama cevizi 100-150 liraya satan üretici destek istiyor - Son Dakika
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