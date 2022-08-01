Yozgat'ta yerli tohum yeşil mercimekte yüksek verim elde edildi - Son Dakika
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Yozgat'ta yerli tohum yeşil mercimekte yüksek verim elde edildi

01.08.2022 12:37
Yozgat'ta yerli tohum yeşil mercimekte yüksek verim elde edildi

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince, deneme ekimleri yapılan 6 çeşit yerli yeşil mercimeğin hasadı yapılırken yerli ve milli çeşitlerle yüksek verim elde edildi.

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince, deneme ekimleri yapılan 6 çeşit yerli yeşil mercimeğin hasadı yapılırken yerli ve milli çeşitlerle yüksek verim elde edildi.

Türkiye'de yeşil mercimek üretiminde birinci sırada bulunan Yozgat'ta, nisan ayında Sorgun ilçesi Duralidayılı köyünde deneme ekimleri yapılan 6 çeşit yerli yeşil mercimeğin hasadı gerçekleştirildi.

Yerli tohumları çiftçiye tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirilen deneme ekimlerinde hasat sonrası yüksek verim elde edildiği görüldü. Duralidayılı köyünde üreticiler ile yerli yeşil mercimek hasadına katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, yerli üretimi artırmak ve yaygınlaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

Yozgat'ın ülke genelinde mercimek üretiminde birinci sırada olduğunu da vurgulayan Özkaya, "İlimizde çiftçilerimiz, genel olarak ithal yeşil mercimeği tercih etmektedir. Oysa Bakanlığımızın araştırma kuruluşlarınca geliştirilmiş olan yerli çeşitlerimiz mevcuttur. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak amacımız öncelikle yerli tohumlar kullanılarak üretim ve veriminin artırılmasıdır. Bu demonstrasyonumuzda bakanlığımıza bağlı Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünce geliştirilerek tescil edilmiş olan çeşitlerden Bozok, Karagül, Meyveci2001 ve Gümrah çeşitleriyle özel bir firma tarafından geliştirilerek tescil edilmiş olan Şahan isimli yeşil mercimek çeşitleri ekildi." dedi.

Yapılan bu deneme ekimlerinin üretim sezonu boyunca teknik personel tarafından takip edildiğini de hatırlatan Özkaya, "Bu sene iklime bağlı olarak hasat ve harmanı biraz gecikti. Ama mevsim şartlarının mercimek açısından iyi gitmesi nedeniyle güzel verim elde edildi. Yerli çeşitlerimizden 125 ila 194 kilogram arasında verim aldık. Bunu çiftçi tabiriyle 1'e 15'ten, 1'e 23'e kadar verimler alındı. Çiftçilerimizin yerli ve milli tohumlarla yeşil mercimek ekmelerini ve üretim yapmalarını tavsiye ediyoruz." şeklinde konuştu. - YOZGAT

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Kaynak: İHA

Yozgat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta yerli tohum yeşil mercimekte yüksek verim elde edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta yerli tohum yeşil mercimekte yüksek verim elde edildi - Son Dakika
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