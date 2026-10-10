Yozgat TSO seçiminde Taylan Alakoç güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi - Son Dakika
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Yozgat TSO seçiminde Taylan Alakoç güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi

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Yozgat TSO seçiminde Taylan Alakoç güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi
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Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) seçiminde mevcut başkan Taylan Alakoç, tek listeyle girdiği seçimde güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi. Büyük Sinema ve Sanat Merkezi'nde saat 10.00'da başlayan ve 17.00'de sona eren oy verme sürecinde toplam 309 oy kullanıldı.

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) seçimi tamamlandı. Mevcut başkan Taylan Alakoç, güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Yozgat TSO seçimlerinde üyeler sandık başına gitti. Saat 10.00'da başlayan ve 17.00 itibarıyla sona eren oy verme sürecinde mevcut TSO Başkanı Taylan Alakoç seçime tek listeyle girdi. 1. Grup 17, 2. Grup 43, 3. Grup 41, 4. Grup 32, 5. Grup 53, 6. Grup 23, 7. Grup 40, 8. Grup 17, 9. Grup 25, 10. Grup'ta 18 olmak üzere toplam 309 oy kullanıldı.

Seçimlerde güven tazeleyen Taylan Alakoç, "Çok mutluyum. Özellikle geçirdiğimiz 4 yıl demek ki kamuoyundan kabul görmüş. Bugün burada tek aday olarak girmek beni çok mutlu etti. Bundan sonraki çabamız Yozgat'ın istihdamı, üretimi, sanayisi için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Kaynak: İHA
Ticaret Ve Sanayi OdasıEkonomiSinemaYozgatGüncelSon Dakika

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