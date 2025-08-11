Yüksek Teknoloji Üretiminde Artış

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sanayi üretimimiz içinde yüksek teknoloji mallarının artışı dikkat çekici düzeydedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanayi üretimi istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "Sanayi üretimimiz, aylık ve yıllık bazda artmaya devam ediyor. Haziran ayında sanayi üretimimiz, bir önceki aya göre yüzde 0,7; geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 8,3 oranında artış göstermiştir. Sanayi üretimimiz içinde yüksek teknoloji mallarının artışı dikkat çekici düzeydedir. Yüksek teknoloji mallarının üretimi, bir önceki aya göre yüzde 38,1; geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 88,2 oranında artmıştır. Sanayi üretimimizde ve ihracatımızda yüksek teknolojinin ve katma değeri yüksek ürünlerin payının artması cari açığın azalması ve refah artışı için son derece önemlidir. Bir yandan dezenflasyon sürecini devam ettirerek yıl sonu itibarıyla enflasyonu yüzde 20'li rakamlara indirmeyi amaçlarken, diğer yandan dengeli büyüme yaklaşımı içinde üretimi ve ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.