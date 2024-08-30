Yüksekova'da yetiştirilen kavunlar büyüklüğüyle dikkat çekiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yüksekova'da yetiştirilen kavunlar büyüklüğüyle dikkat çekiyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çiftçilerin verdiği büyük emekler sonrası yetişen kavunlar büyüklüğüyle dikkat çekiyor. İlçede bulunan Yeşiltaş köyünde yaşayan öğretmen Cahit Çakmakçı'nın bahçesinde yetiştirdiği kavunlar 10 kiloya kadar ulaşıyor. Yüksekova Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, Çakmakçı'yı başarısından dolayı tebrik ederek tarımın geliştirilmesi için çalışacaklarını belirtti.

30.08.2024 23:06
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Yüksekova'da yetiştirilen kavunlar büyüklüğüyle dikkat çekiyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çiftçilerin verdiği büyük emekler sonrası yetişen kavunlar büyüklüğüyle dikkat çekiyor.

İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyünde yaşayan Cahit Çakmakçı isimli öğretmen, bahçesinde ektiği kavunların yaklaşık 10 kilo gelmesi görenleri şaşırttı. Öğretmen Çakmakçı'nın kavun bahçesini yerinde inceleyen Yüksekova Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, kendisini büyük başarısından tebrik ederek, "Tüm çiftçilerin emekleri bizim için çok büyük önem sahiptir. İlçede bundan sonra tarımı en üst seviyeye çıkartana kadar canla başla çalışacağız" dedi.

Öğretmen Çakmakçı ise bu sene kavun fidelerini Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğümüzden aldıklarını belirterek, "İlkbaharda büyük zahmetlerle ekimini yaptık. Sonbahara girilmesiyle yetişen kavunlarımız güzel bir şekilde verim vermeye başladı. Aslında karpuzu andırıyor ama tamamen kavun, ortalama 10 kiloyu buluyor. Bu sene zaten büyük oranda bereketli geçiyor. Bu da sevindirici bir durum. Müdürümüz de bugün burada incelemelerde bulundular. Kendilerine ve ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah tüm bölgede tarım üst seviyelere çıkar ve her evin önü sebze ve meyveyle dolar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yüksekova'da yetiştirilen kavunlar büyüklüğüyle dikkat çekiyor - Son Dakika

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