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Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor - Son Dakika
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Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor

Dolar/TL, yeni yıla yükselişle başlamasının ardından 29,71 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 32,80'den, sterlin ise 37,90'dan alıcı buluyor.

02.01.2024 - 11:41,  Güncelleme: 11:52
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Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,07 artışla 29,47'den tamamladı. Dolar/TL, yeni yıla da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla yüzde 0,8 primle 29,71'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 32,80'den, sterlin/TL ise 37,90'dan satılıyor.Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 101,4 seviyesinde bulunuyor.

FED'İN MARTTA FAİZ İNDİRİMLERİNE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Analistler, Orta Doğu'da sıcaklığını koruyan jeopolitik risklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, hafta boyunca açıklanacak makroekonomik verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti. Bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporu ve ABD Merkez Bankasının (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının, bankanın gelecek dönem politikalarına yönelik ipuçları verebileceği tahmin ediliyor.

Önemli merkez bankalarının, enflasyonla mücadele kapsamında yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü şahin politikaların sonuna gelindiğine ilişkin beklentiler güçlü kalmaya devam ederken, bu yıl faiz indirimlerinin, ne zaman ve ne kadar olacağına yönelik soru işaretleri varlığını koruyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu yılın ilk toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, martta yüzde 85 ihtimalle ilk faiz indiriminin yapılacağı öngörülüyor.

Öte yandan, cuma günü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) yeni hesap açılışlarını sona erdirdiğini duyurdu.

BUGÜN VERİ GÜNDEMİ SAKİN

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102 ve 103 puan seviyelerinin direnç, 100 ve 99 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor
YORUMLAR (2)
  • Serkan Basar: haftalar önce dedim yılbaşından sonra 35 bende yalan da yok hılafta :) Yanıtla 2 0
  • Ahmet yilmaz: Avrupa bizi kiskaniyor Yanıtla 1 0

Orta Doğu, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

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