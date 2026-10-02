Yumurta kabuğundan biyoplastik üreten Agripoli, plastikte yüzde 50'ye kadar azaltıyor

Atık bazlı malzeme teknolojileri geliştiren Agripoli Kurucu Ortağı Arda Kılınçkını, yumurta kabukları ve tarımsal atıklarla plastik kullanımını yüzde 50'ye kadar azaltabildiklerini belirterek, "Tarımsal atıkları ileri dönüştürerek konsepte uygun Avrupa Birliği'ndeki ülkelere ürün sağlayıp ham madde de tedarik edebilir olacağız yakın zamanda." dedi.

Kılınçkını, AA muhabirine yumurta kabukları ve tarımsal atıkları kullanarak biyoplastik ürettiklerini, bu teknolojiler sayesinde Avrupa'ya açılabileceklerini söyledi.

Plastik kullanımını yüzde 50'ye kadar azaltabildiklerine dikkati çeken Kılınçkını, şunları kaydetti:

"Tarımsal atıkları ileri dönüştürerek konsepte uygun Avrupa Birliği'ndeki ülkelere ürün sağlayıp ham madde de tedarik edebilir olacağız yakın zamanda. Bunun için hazırlıklar yapıyoruz. Fas, Almanya ve Hollanda, bazı temaslarımız var. Suudi Arabistan'la, aynı zamanda Dubai tarafında da bazı bazı görüşmelerimiz var büyük şirketlerle. Bu kapsamda ve bu konsepti geliştirerek daha fazla ileri dönüşüme uygun materyal üretmeyi planlıyoruz. Sadece biyoplastik, biyomateryal alanında kalmaksızın kauçuk, otomotiv yedek parçası aynı zamanda buna benzer materyaller. Ölçeklenme aşamasında ise biz bunu çimento şeklinde de yapmayı planlıyoruz."

Kılınçkını, bazı fonlarla da görüşme halinde olduklarını, yatırımcılarla projeleri daha büyük ölçekte hayata geçirerek Türkiye'ye gelir sağlamayı ve istihdamı artırmayı planladıklarını vurguladı.

COP31'in sıfır atık, finansman ve yeşil finansmana dönüşüm konularına odaklandığına dikkati çeken Kılınçkını, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeşil finansmanı biz Türkiye'de daha fazla arttırmayı planlıyoruz. Nasıl yapacağız bunu? Yeşil dönüşüm girişimcileri, Türkiye kapsamında değerlendirmiş olduğumuz 100'den fazla girişimle beraber bu finansmanı girişimciler endeksinde değerlendirmeyi ve ölçeklendirmeyi planlıyoruz. Bu ölçeklendirme kapsamında daha fazla fonun girişimcilere aktarılması ve bunların ölçeklendirilip uluslararası girişim haline gelmesini amaçlıyoruz."

"Yumurta kabukları ham madde olarak kullanılıyor"

Kılınçkını, yumurta kabuklarını ham madde olarak kullandıklarını belirterek, "Hem toz hem de biyomateryal konseptine uygun ürünler geliştirdik." dedi.

Atık bazlı malzeme teknolojileri üzerinde çalıştıklarını anlatan Kılınçkını, toz formatıyla yüzde 50'ye kadar azaltım sağlayabilecek konsept geliştirdiklerini vurguladı.

Bunu toz formatında vererek şirketlerin kendi bünyelerinde azaltım sağlamalarına olanak tanıdıklarını belirten Kılınçkını, sadece ölçeklenmesini değil aynı zamanda toz formatında kendi üretim süreçlerine dahil edilmesini de sağlayabildiklerinin altını çizdi.

Kılınçkını, "Yumurta kabuğu ve antioksidan bazında da çalışmalarımız var. Antioksidan ekleyerek bunun antibakteriyel olmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda sağlamlaştırmayı da planlıyoruz ancak şu anda antioksidan bazındaki çalışmalarımız laboratuvar ölçeğinde devam ediyor." şeklinde konuştu.