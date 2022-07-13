Yunan lobisinin düşmanca hamlesi başarılı oldu! İşte ABD'nin F-16'ları Türkiye'ye satması için istenilen 2 şart... - Son Dakika
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Yunan lobisinin düşmanca hamlesi başarılı oldu! İşte ABD'nin F-16'ları Türkiye'ye satması için istenilen 2 şart...

13.07.2022 13:57

ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık yakmasına karşı harekete geçen Yunan lobisine bağlı ABD'li siyasetçilerin sunduğu yasa değişikliği önerisi, Temsilciler Meclisi komitesinde kabul edildi. Söz konusu düşmanca öneriye göre ABD yönetiminin, Türkiye'ye F-16 satışı için iki şartı yerine getirmek zorunda.

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı, ABD siyasetinde de hararetli tartışmalara yol açıyor. Türkiye'nin geçen ay Finlandiya ile İsveç'in NATO üyeliğine itirazlarını geri çekmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'ye F-16 satılmasını desteklediğini açıklamış ve "Hatırlayacağınız üzere aralık ayında Türkiye'ye F-16 satmamız gerektiğini söylemiştim. Ve bu jetleri modernize etmeliyiz. Bunun tersi çıkarımıza olmaz" demişti.

YUNANİSTAN RAHATSIZ OLDU

Biden'ın bu açıklamaları Ankara'da memnuniyetle karşılanırken Atina'da tepkiye yol açmış, Yunan lobisine bağlı ABD'li siyasetçiler de olası bir F-16 satışını engellemek için harekete geçmişti.

DEĞİŞİKLİK TALEBİ KABUL EDİLDİ

Yunan Kathimerini gazetesi, ABD'deki Yunan lobisinden siyasetçiler Chris Pappas, Dina Titus, Carolyn Maloney, Charlie Crist ve John Sarbanes imzasıyla hazırlanan ve NDAA olarak da bilinen Ulusal Güvenlik Yetki Yasası'na yönelik değişiklik talebinin dün oylandığını duyurdu. Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesi, oylamada Türkiye'ye F-16 satışının belirli koşullara bağlanmasını öngören değişiklik talebini kabul etti.

SATIŞ İÇİN 2 ŞART SUNDULAR

Bu değişiklik talebinde, "ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışının ABD'nin ulusal çıkarına olduğunu onaylaması" ve "F-16'ların Türkiye tarafından Yunanistan toprakları üzerindeki uçuşlarda kullanılmaması için somut adımlar atılması" şartları yer alıyor.

Öte yandan değişiklik talebine göre, ABD Başkanı satışın ABD'nin ulusal güvenliği açısından çok önemli olduğunu kanıtlarıyla ortaya koyarsa ve ABD silahlarının başka bir NATO ülkesine karşı kullanılmayacağı konusunda özel önlemler alınırsa bu koşullar geçersiz olacak. Yasa değişikliği talebinin Temsilciler Meclisi genel kurulunda da kısa süre içinde ele alınması bekleniyor.

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Son Dakika Ekonomi Yunan lobisinin düşmanca hamlesi başarılı oldu! İşte ABD'nin F-16'ları Türkiye'ye satması için istenilen 2 şart... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunan lobisinin düşmanca hamlesi başarılı oldu! İşte ABD'nin F-16'ları Türkiye'ye satması için istenilen 2 şart... - Son Dakika
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