Yunanistan'dan İthal Edilen Bakır Borulara Yönelik Damping Soruşturması Açıldı

Yunanistan menşeli "rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın borular"ın ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Sarkusyan Elektrolitik Bakır Sanayii ve Ticaret AŞ tarafından yapılan başvurunun incelenmesi sonucunda, Yunanistan menşeli "rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın borular" ürününde mevcut dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde, dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesi muhtemel görüldüğünden nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

MEVCUT ÖNLEM 11 ŞUBAT'TA YÜRÜRLÜKTEN KALKMIŞTI

17 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile Yunanistan menşeli "rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın borular"ın ithalinde CIF (mal bedeli, sigorta ve navlun) bedelinin yüzde 5'i ve yüzde 9'u oranlarında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştu.

Resmi Gazete'de 11 Şubat 2022'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile Yunanistan menşeli mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştu.