Yünsa, 2022'de net karını 4 kat artırmayı hedefliyor - Son Dakika

Yünsa Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, 2022 yılında ciroda yaklaşık 3 kat iyileşme beklediklerini ifade ederek, "Net karda da yaklaşık 4 kat büyüme beklentimiz var. Yani '1 milyar TL ciro, 100 milyon TL de net kar' dedik. Net karda bunun üzerine de çıkabileceğimizi tahmin ediyoruz." dedi.

Sürmegöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel salgının geçen yıl tüm dünyayı ciddi şekilde etkilediğini, özellikle tedarik zincirinde ciddi kırılmalar yarattığını söyledi.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinden itibaren hızlı bir toparlanma yaşandığını aktaran Sürmegöz, "Tam düzeliyor derken kurdaki dalgalanmalar, enflasyonla ilgili ham madde fiyatlarındaki artışlar bir miktar sıkıntı yarattı. Ama biz bunları öngördüğümüz ve yılın ikinci yarısından itibaren stoklu çalışma kararı aldığımız için çok fazla sıkıntı yaşamadık. Ham madde ve stok yönetimi alanında doğru stratejilerle küresel tedarik krizinin olumsuz etkilerini iyi bir şekilde yönettik." şeklinde konuştu.

Geçen yıl operasyonel verimliliği ve karlılığı arttırmak için aksiyonlar aldıklarını bildiren Sürmegöz, "Bunların sonucunda da 2021'de 342 milyon lira ciro elde ettik. Yüzde 164 artırarak net karımızı 26 milyon liraya getirdik." dedi.

2022 yılında ciroda yaklaşık 3 kat iyileşme beklediklerini ifade eden Sürmegöz, "Net karda da yaklaşık 4 kat büyüme beklentimiz var. Yani '1 milyar TL ciro, 100 milyon TL de net kar' dedik. Net karda bunun üzerine de çıkabileceğimizi tahmin ediyoruz." diye konuştu.

"(Sürdürülebilir ürün) Bu sene en az 2 katı artıracağımızı düşünüyoruz"

Mustafa Sürmegöz, Yünsa'nın ürün koleksiyonlarını farklılaştırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda daha trend koleksiyonlar yapıyoruz. Müşterilerimizden de bunlarla ilgili olumlu karşılık alıyoruz. Ciddi AR-GE çalışmalarımız var. Müşterilerimizin AR-GE departmanlarıyla kendi AR-GE departmanımızı daha sık buluşturmaya başladık. İnovatif farklı ürünler ortaya çıkarıyoruz. Müşteriler de bundan oldukça memnun. Önümüzdeki dönemde AR-GE ürünlerinden de ciddi beklentilerimiz olabilir."

En önemli stratejilerinin sürdürülebilirlik olduğunu vurgulayan Sürmegöz, "Sürdürülebilirlikle ilgili ürünleri artırmaya çalışıyoruz. Geçen sene aşağı yukarı yarım milyon metreden fazla sürdürülebilir ürün sattık. Bu sene en az iki katı artıracağımızı düşünüyoruz. Buna dikkat eden tedarikçilerle çalışmaya özen gösteriyoruz." dedi.

"Bu sene 4 milyon avroluk bir yatırım planlıyoruz"

Yünsa Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü ???????Sürmegöz, 2020'de yaklaşık 2 milyon avroluk yatırım yaptıklarını, bunların büyük çoğunluğunun dokuma tezgahlarıyla ilgili olduğunu bildirdi.

Bu sene de 4 milyon avroluk bir yatırım planladıklarını aktaran Sürmegöz, "Bütçemizin büyük çoğunluğunu boyahaneye, boya işletmemize ayırdık. Bütün kazanlarımızı, dolayısıyla boyahaneyi tamamen değiştiriyoruz. Yarı otomasyona geçiyoruz. Niyetimiz karanlık boyahaneye geçmek." dedi.

Sürmegöz, geçen yıl Türkiye pazarındaki faaliyetlerinin özellikle son çeyrekte oldukça başarılı olduğunu belirterek, "İhracat pazarlarımız da gayet iyiydi. En önemli, öne çıkan ürünler sürdürülebilir ürünlerdi. Bunun yine bu şekilde devam edeceğini, hatta artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Sadece ilk çeyrekte enflasyondan dolayı biraz yavaşlama oldu ama ikinci yarıdan itibaren yine hızlanacağımızı tahmin ediyorum." şeklinde konuştu.

Sürmegöz, ihracatta en büyük pazarlarının Almanya olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ondan sonra İngiltere geliyor. İspanya, Fransa, İtalya'ya ihracat yapıyoruz. Aslında tüm Avrupa'ya ihracatımız var. Avrupa'nın yanı sıra Amerika'ya da ürün satıyoruz. Uzak Doğu'ya olan ihracatımız bir miktar düşük seyrediyor. Arkadaşlarımız bütün pazarlara seyahat ederek müşterilerle birebir temaslar kuruyor. İlişkilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Olmadığımız her pazara girmeyi hedefliyoruz."

Gelecek dönemde de yatırımlara devam edeceklerini bildiren Sürmegöz, 2022'nin kendileri için geçen yıldan çok daha iyi olacağını söyledi.