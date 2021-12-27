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Yünsa, 8,7 milyon pet şişeyi kumaşa dönüştürdü - Son Dakika

Yünsa, 8,7 milyon pet şişeyi kumaşa dönüştürdü

27.12.2021 11:44
Yünsa, 8,7 milyon pet şişeyi kumaşa dönüştürdü

Dünyanın etkin geri dönüşüm firmalarından Unifi'nin verilerine göre Yünsa, koleksiyonlarında 147 bin kilogramdan fazla geri dönüştürülmüş REPREVE elyaf kullanarak 8 milyon 765 bin 691 adet pet şişeyi kumaşa dönüştürdü.

Dünyanın etkin geri dönüşüm firmalarından Unifi'nin verilerine göre Yünsa, koleksiyonlarında 147 bin kilogramdan fazla geri dönüştürülmüş REPREVE elyaf kullanarak 8 milyon 765 bin 691 adet pet şişeyi kumaşa dönüştürdü.

Yünsa'dan yapılan açıklamaya göre, koleksiyonlarını hazırlarken sürdürülebilir moda anlayışını merkeze alan Yünsa, doğada çözünebilen çevre dostu kumaş üretiminin yanında geri dönüştürülen malzemelerden de kumaş üretimi yapıyor.

Döngüsel ekonomi modelini uygulayarak atıkları geri dönüştürmeyi ve doğal kaynak kullanımını azaltmayı hedefleyen şirket, bu kapsamda ABD merkezli geri dönüşüm firması Unifi ile iş birliği yaparak atık pet şişelerden kumaş üretimi gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, üretimlerinin merkezinde çevre dostu uygulamalar, sürdürülebilir çözümler ve inovasyonun yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Doğayı koruyan üretim anlayışımız doğrultusunda, koleksiyonlarımızda daha az doğal kaynak tüketilerek ve geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak üretilen ürünler sunmaya önem veriyoruz. Bu kapsamda dünyanın en etkin geri dönüşüm firmalarından Unifi ile iş birliği yaparak atık pet şişelerin geri dönüştürülmesiyle üretilen özel REPREVE elyaf karışımlı kumaşlar üretiyoruz. Bugüne kadar koleksiyonlarımızda 147 bin kilogramdan fazla REPREVE elyaf kullanarak yaklaşık 8,7 milyon pet şişeyi kumaşa dönüştürdük. Böylece toplamda 2 milyon 283 bin 530 kilovatsaat enerji ve 746 bin 243 litre su tasarrufu sağladık. Diğer bir deyişle, 83 hanenin 1 yıllık elektrik tüketimine denk gelen enerji tasarrufu veya 1.022 kişinin 1 yıllık içme suyu ihtiyacı kadar da su tasarrufu sağlamış olduk."

Unifi Asya Pasifik Başkanı Hongjun Ning de "Unifi'nin sertifikalı ve izlenebilir REPREVE geri dönüştürülmüş elyafını kullanarak çalışmalarına sürdürülebilirliği dahil eden küresel markamızı ve perakende ortaklarımızı desteklemek için Türkiye'de Yünsa ile iş birliği yapmaktan büyük heyecan ve gurur duyuyoruz. Yünsa ile gerçekleştirdiğimiz bu ortaklık sayesinde sürdürülebilir performans ürünleriyle müşterilerimize sunduğumuz ürünleri genişletmeye devam ediyor ve yarınlara fayda sağlamak için birlikte çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, geri dönüşüm, Ekonomi, Yünsa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yünsa, 8,7 milyon pet şişeyi kumaşa dönüştürdü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yünsa, 8,7 milyon pet şişeyi kumaşa dönüştürdü - Son Dakika
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