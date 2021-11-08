Üye Girişi
Yünsa'dan 9 ayda yaklaşık 186 milyon TL ciro - Son Dakika

Yünsa'dan 9 ayda yaklaşık 186 milyon TL ciro

08.11.2021 13:09
Yünsa'dan 9 ayda yaklaşık 186 milyon TL ciro

Yünsa, bu yılın 9 ayında yaklaşık 186 milyon TL ciro elde ederken, üçüncü çeyrekte yakaladığı yükseliş grafiğini artırarak devam ettirmeyi hedefliyor.

Yünsa, bu yılın 9 ayında yaklaşık 186 milyon TL ciro elde ederken, üçüncü çeyrekte yakaladığı yükseliş grafiğini artırarak devam ettirmeyi hedefliyor.

Yünsa, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

2021'in 9 ayında yaklaşık 186 milyon TL ciro rakamına ulaşan şirket, normalleşme sonrası siparişlerde yaşanan artışın olumlu etkisiyle sadece son çeyrekte 11,3 milyon TL kar elde ederek dönem sonu net zararını 12,5 milyon TL'den 1,2 milyon TL'ye düşürdü.

"Finansallar pozitif yönde hız kazandı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, hem dünyada hem de Türkiye'de hızlanan normalleşmenin pozitif etkileriyle tekstil ve hazır giyim sektöründe ibrenin pozitife dönmeye başladığını belirtti.

Müşterilerinin ellerindeki stokları eritmesiyle siparişlerin öngördükleri gibi arttığını aktaran Sürmegöz, "Dolayısıyla üretim kapasitemizi yeniden istediğimiz oranlara yükselterek bu çeyrekte çok iyi bir satış performansı sergiledik ve 9 aylık ciromuzu yaklaşık 186 milyon TL seviyesine taşıdık. Pandemiye bağlı olarak taleplerde yaşanan düşüş nedeniyle yılın ilk yarısında 12,5 milyon TL net zarar açıklamıştık. Bu çeyrekteki performansımızla birlikte bu rakamı 1,2 milyon TL'ye düşürmeyi başardık. Normalleşme sürecinin etkisiyle toparlanma, tahminlerden hızlı oluyor ve finansallar da pozitif yönde ivme kazandı." ifadelerini kullandı.

Sürmegöz, geçen yıl salgının etkilerinin piyasalarda mart ayından sonra hissedilmeye başlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle geçtiğimiz yıla göre performansımızı değerlendirirken 9 aylık kümüle sonuçlar yerine çeyreksel bazda karşılaştırma yapmak, gelişimi takip etmek anlamında daha doğru olur. 2021 yılının üçüncü çeyreğini, geçen yılın aynı dönemi ile kıyasladığımızda ciromuzu yüzde 13, net karımızı ise yüzde 50 oranında artırmayı başardık. Bu da uyguladığımız verimlilik ve maliyet yönetimi stratejilerinin ne kadar başarılı olduğunu açıkça gösteriyor. Yakaladığımız bu ivmeyi son çeyrekte artırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz."

Türk Lirası, 1 Temmuz, Yünsa, ciro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yünsa'dan 9 ayda yaklaşık 186 milyon TL ciro - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek 14:11 ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı 13:59 Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı Ali Koç'un arabasının önünü öfkeli taraftarlar kesti 13:49 Ali Koç'un arabasının önünü öfkeli taraftarlar kesti
Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor 13:34 Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor İç çamaşırlarını toplamak için balkona çıkan kız, eksik olduklarını görünce hemen polisi aradı 13:15 İç çamaşırlarını toplamak için balkona çıkan kız, eksik olduklarını görünce hemen polisi aradı 16 yaşındaki genç kız, TikTok'ta gördüğü işaret sayesinde kurtuldu 12:39 16 yaşındaki genç kız, TikTok'ta gördüğü işaret sayesinde kurtuldu
Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi 12:11 Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu 11:30 Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu

Son Dakika Haberleri
14:16 Vitor Pereira, Fenerbahçe'den ayrılırsa alacağı tazminat ne kadar? İşte sözleşmenin detayları
14:10 ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek
14:08 Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı
13:58 Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı
13:54 Boşanacakları iddia edilen Özçivit ve Evcen çiftinden fotoğraflı yalanlama
13:49 Ali Koç'un arabasının önünü öfkeli taraftarlar kesti
13:31 Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya geldi: 1 ölü, 11 yaralı
13:28 Aytaç Kara'ya 45 dakika için 6 milyon lira
13:19 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
12:41 Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Atıf Khan: E-devlet sistemini ülkemize getirmek için Türkiye ile iş birliği yapmak istiyoruz
Vitor Pereira, Fenerbahçe'den ayrılırsa alacağı tazminat ne kadar? İşte sözleşmenin detayları Vitor Pereira, Fenerbahçe'den ayrılırsa alacağı tazminat ne kadar? İşte sözleşmenin detayları         
14:16
Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı         
14:09
Boşanacakları iddia edilen Özçivit ve Evcen çiftinden fotoğraflı yalanlama Boşanacakları iddia edilen Özçivit ve Evcen çiftinden fotoğraflı yalanlama         
13:55
Prof. Dr. Tutkun'dan sis olarak görülen Prof. Dr. Tutkun'dan sis olarak görülen "smog"la uyarı: Kronik hastalarda erken ölümlere yol açabilir         
13:44
Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya geldi: 1 ölü, 11 yaralı Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya geldi: 1 ölü, 11 yaralı         
13:32
30 metrekarelik dükkanda dünyaya soba ihraç ediyor 30 metrekarelik dükkanda dünyaya soba ihraç ediyor         
12:44
Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var         
12:17
Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor         
11:40
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor         
10:18
Twitch'ten kara para aklayan yayıncılara karşı ilk adım! Skandalı itiraf eden isimlerin peşine düştüler Twitch'ten kara para aklayan yayıncılara karşı ilk adım! Skandalı itiraf eden isimlerin peşine düştüler         
10:11
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular         
09:18
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak         
20:29
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 14:20:46. #1.13#
SON DAKİKA: Yünsa'dan 9 ayda yaklaşık 186 milyon TL ciro - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement