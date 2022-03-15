Yünsa, yeni koleksiyonlarını Texhibition'da tanıtacak - Son Dakika
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Yünsa, yeni koleksiyonlarını Texhibition'da tanıtacak

15.03.2022 12:00
Yünsa, yeni koleksiyonlarını Texhibition'da tanıtacak

Yünsa, İlkbahar-Yaz 2023 koleksiyonunu Texhibition İstanbul Fuarı'nda moda dünyasının beğenisine sunuyor.

Yünsa, İlkbahar-Yaz 2023 koleksiyonunu Texhibition İstanbul Fuarı'nda moda dünyasının beğenisine sunuyor.

Yünsa'dan yapılan açıklamaya göre, 16-18 Mart'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuarda Yünsa rahatlık, kalite ve şıklığı ön plana çıkaran yeni koleksiyonunun yanı sıra sürdürülebilirlik odağında geliştirilen yenilikçi ürünlerini de sektörle buluşturacak.

Global çapta 50'den fazla ülkede 400'ü aşkın modacı ve firmaya kumaş ihraç eden Yünsa, trendlerin ışığında ve sürdürülebilirliği temel alarak hazırlanan yenilikçi ürünler üretiyor.

İlk olarak New York ve Paris gibi moda başkentlerinde görücüye çıkardığı İlkbahar-Yaz 2023 koleksiyonuyla dünyaca ünlü moda markalarından ilgi gören Yünsa, yeni koleksiyonunu bu kez Texhibition İstanbul Fuarı'nda moda ve tekstil sektörünün beğenisine sunuyor.

"Küresel ihracattaki payımızı artırmayı hedefliyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, şunları kaydetti:

"Yerli bir marka olarak uluslararası arenalarda Türkiye'yi başarıyla temsil ederek Türk tekstilinin küresel ihracattaki payını artırmayı hedefliyoruz. Dünya'nın çeşitli bölgelerinde katıldığımız sektörel fuarlarla yeni koleksiyonumuzu müşterilerimizin beğenisine sunarken, başarılı iş ortaklıkları geliştiriyoruz. Şimdi de bu yıl ilk kez düzenlenecek Texhibition Fuarı'nda sektörümüzle bir araya gelerek yeni ürünlerimizi sergileyeceğiz. Fuara iç piyasanın yanı sıra Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Rusya ve Ortadoğu'dan birçok müşterimizin katılımını bekliyoruz. Türk tekstil sektörünün tanıtımı açısından bu tür yerel organizasyonlarda yer almayı önemsiyoruz."

Yünsa'nın yeni koleksiyonunun birçok farklı pazarda yoğun ilgiyle karşılandığını ifade eden Sürmegöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle günlük kullanıma uygun, her yöne esneyerek hareket özgürlüğü sağlayan, nefes alabilen yapısıyla terletmeyen ve yıkanabilir özelliğe sahip yenilikçi kumaşlarımız müşterilerimizden büyük ilgi görüyor. Son olarak New York ve Paris'te katıldığımız fuarlarda global çapta üne ve başarıya sahip moda devlerinin koleksiyonumuza gösterdiği yoğun ilgi hem şirketimiz hem de ülkemiz adına gurur verici. Önümüzdeki dönemde de Londra ve Tokyo'da katılacağımız fuarlarla ihracat pazarlarımızda yeni koleksiyonumuzu tanıtmaya devam edeceğiz."

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New York, İstanbul, İlkbahar, Yünsa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yünsa, yeni koleksiyonlarını Texhibition'da tanıtacak - Son Dakika


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