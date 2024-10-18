Yunusemre Belediye Meclisi 2025 Mali Bütçesini Oy Birliğiyle Kabul Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Yunusemre Belediye Meclisi 2025 Mali Bütçesini Oy Birliğiyle Kabul Etti

Yunusemre Belediye Meclisi 2025 Mali Bütçesini Oy Birliğiyle Kabul Etti

Yunusemre Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısında 2025 yılı mali hazırlık bütçesi 2 milyar 650 milyon TL olarak oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca, Eşme ve Çanakkale'nin Biga ilçesiyle kardeş şehir olma protokolü için yetki verildi.

18.10.2024 12:10  Güncelleme: 12:12
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Yunusemre Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı ikinci oturumu Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında yapıldı. Toplantıda 2025 yılı mali hazırlık bütçesi 2 milyar 650 milyon TL olarak oy birliği ile kabul edildi.

Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda düzenlenen toplantıda 10 madde görüşüldü. Toplantıda 2025 yılı performans programı oy birliği ile meclisten geçerken; Yunusemre Belediyesi 2025 yılı mali hazırlık bütçesi 2 milyar 650 milyon TL olarak oy birliği ile kabul edildi. Uşak'a bağlı Eşme ve Çanakkale'nin Biga ilçesiyle kardeş şehir olunması için Belediye Başkanı Semih Balaban'a protokol yapma yetkisi de meclis gündemindeydi. Eşme'nin, Uşak il olmadan önce Manisa'nın ilçesi olduğunu hatırlatan Başkan Balaban, Eşme ve Biga ile kardeş şehir olmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti. 2 madde de oy birliği ile kabul edildi. Kasım ayı meclis toplantısının 5 Kasım Salı günü saat 18.00'de yapılması kararlaştırıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yunusemre Belediye Meclisi 2025 Mali Bütçesini Oy Birliğiyle Kabul Etti - Son Dakika

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