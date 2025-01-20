Yunusemre Belediyesi 2025\'te Arıcıları Desteklemeye Devam Ediyor

Ekonomi

Yunusemre'de arıcılığı desteklemeye devam eden Yunusemre Belediyesi, 2025 yılında da arıcılık yapan üreticilere kovan dağıtımı yapacak. Üreticilerden 27 Ocak-10 Şubat 2025 tarihleri arasında talep toplanacak.

Yunusemre Belediyesi ilçede kırsal kalkınma projeleriyle üreticilerini desteklemeye devam ediyor. Yunusemre Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, 2025 yılında da arıcılık yapan üreticilere kovan dağıtımı yapacak. Üreticilerden 27 Ocak - 10 Şubat 2025 tarihleri arasında talep toplanacak. Kovan desteğinden faydalanmak isteyen üreticiler, Yunusemre Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne şahsen dilekçe, ikametgah, nüfus cüzdanı fotokopisi, Arıcılık Belgesi veya Arıcılar Birliği'ne üyelik belgesi ile başvurabilecek. - MANİSA