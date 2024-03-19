Yunusemre Belediyesi Halk Ekmek Büfeleri Hizmet Vermeye Devam Ediyor

Ekonomi

Mahallelere Yunusemre Belediyesi tarafından kurulan halk ekmek büfeleri, vatandaşlara ucuz ve sağlıklı ekmek imkanı sunmaya devam ediyor. Şu ana kadar 16 noktada hizmet veren halk ekmek büfelerinin sayısı Laleli Mahallesi'ndeki büfenin de önümüzdeki günlerde hizmete girmesiyle birlikte 17'ye yükselecek.

İlçedeki vizyon projelerinin yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında da başarılı çalışmalara imza atan Yunusemre Belediyesi, halk ekmek üretimi ve mahallelerde kurduğu halk ekmek büfeleriyle binlerce vatandaşa ucuz ve sağlıklı ekmeği ulaştırmaya devam ediyor. 220 gram ekmeğin 5 TL'ye satıldığı büfelere bir yenisi eklendi. Laleli Muhtarı Yadigar Şahin'in talebi üzerine mahalledeki Azerbaycan Parkı'nın yanına Halk Ekmek Büfesi kuruldu. Kurulumu yeni tamamlanan büfenin önümüzdeki günler içerisinde hizmete girmesi bekleniyor. Laleli Muhtarı Yadigar Şahin, yapılan hizmetten dolayı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti.

Laleli Mahallesi Muhtarı Yadigar Şahin, halk ekmek büfesinin önümüzdeki günlerde hizmete gireceğini dile getirerek, taleplerini yerine getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti. Şahin, "Başkanımıza halk ekmek büfelerinden bir tanesinin de mahallemizde açılması konusunda talepte bulunmuştuk. Başkanımız bu talebimizi kırmayarak mahallemize büfenin kurulmasını sağladı. Kendisine ve bize bu konuda destek olan başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde satışın başlayacağı halk ekmek büfemiz mahallemizde yaşayan yaklaşık 5 bin vatandaşımıza hizmet verecek. Ayrıca büfenin yakınımızdaki Mesir Mahallesi'ne hizmet vereceğine de inanıyorum. Halk ekmek büfesi ayrıca bir kadın arkadaşımıza iş imkanı sağlayacağı için ayrıca mutluyuz."

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, muhtarlardan gelen talepleri belediyenin imkanları çerçevesinde yerine getirmeye büyük gayret gösterdiklerini ifade ederek, Laleli Mahallesi sakinlerinin talebini de karşılamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Laleli Mahallesi'nde önümüzdeki günlerde hizmete girecek olan halk ekmek büfesi ile birlikte ilçe genelinde kurulan halk ekmek büfe sayısının 17'ye yükseldiğini dile getiren Başkan Çerçi, "Halk ekmek büfelerimiz sayesinde binlerce vatandaşımıza ucuz ve sağlık ekmeği ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz. Büfelerimiz sayesinde 220 gram ekmeği 5 TL'den halkımıza sunuyoruz. Laleli mahallemizde hizmete girecek olan büfemiz ile birlikte satış noktalarımızın sayısı 17'ye yükselmiş olacak. Hedefimiz, halk ekmek büfelerimizin sayısını artırarak daha fazla vatandaşımıza ucuz ve sağlıklı ekmek ulaştırmak" diye konuştu. - MANİSA