Yunusemre Belediyesi'nden Çalışanlarına Yüzde 15 Ara Zam - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yunusemre Belediyesi'nden Çalışanlarına Yüzde 15 Ara Zam

Yunusemre Belediyesi\'nden Çalışanlarına Yüzde 15 Ara Zam

Yunusemre Belediyesi, yüksek enflasyon nedeniyle çalışanlarının ekonomik durumunu iyileştirmek amacıyla Hizmet İş Sendikası ile imzalanan ek protokolle işçilere yüzde 15 zam yaptı. Belediye Başkanı Semih Balaban, zammın tüm zorluklara rağmen gerçekleştirildiğini vurguladı.

03.10.2024 12:27  Güncelleme: 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunusemre Belediyesi, yüksek enflasyon nedeniyle çalışanlarının maaşlarına ara zam yaptı. Hizmet İş Sendikası ile imzalanan ek protokol kapsamında işçilere yüzde 15 zam yapılırken; Belediye Başkanı Semih Balaban, "Yaşadığımız tüm zorluklara rağmen işçilerimizin yanındayız. Gönül isterdi ki daha fazlası olsun" dedi.

Yunusemre Belediyesi, çalışanlarının ekonomik zorluklar karşısında enflasyon altında ezilmemesi için önemli bir adım attı. HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası ile yapılan görüşmeler sonucunda imzalanan ek protokol ile belediye işçilerine yüzde 15 oranında ara zam yapıldı. 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak zam sonrası Belediye Başkanı Semih Balaban makamında Hizmet İş Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Rahmi Okan Polat ve yönetimini ağırladı. Ziyarete Belediye Başkan Yarımcıları Ali Kuyumcu, Haydar İzci, MAYEB Genel Müdürü Cahit Kaplan da katıldı. Belediye bünyesinde hizmet veren yaklaşık bin 300 çalışanın enflasyondan en az şekilde etkilenmesi hedefleniyor.

Yetkili sendikadan Başkan Balaban'a teşekkür

Belediye yönetimine tüm zorluklara rağmen yapılan zamdan dolayı teşekkür eden Sendika Başkanı Rahmi Okan Polat konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Sözleşmemiz dışında bir ara zam bu. Arkadaşların ekonomik durumunun kötü olmasından kaynaklanan yapılan bir iyileştirme. Bu çalışmayı yapan Belediye Başkanımız Semih Balaban başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum"

'Gönül isterdi ki çok daha fazlası olsun'

Konuşmasında Yunusemre Belediyesi'nin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle imkanlar zorlanarak bu zammın yapıldığının altını çizen Başkan Balaban, ekonomik şartların düzeltilmesiyle bu oranların yukarı çekileceğini söyledi. Belediye Başkanı Balaban, "Yunusemre Belediyesi olarak her zaman işçi arkadaşlarımızla omuz omuza yürüyoruz. Belediyemizin yaşadığı zorlukları tüm Türkiye biliyor. Buna rağmen işçi kardeşlerimiz için neler yapabiliriz diyerek bütün imkanlarımızı zorladık. Bu anlamda 1 Ekim'den geçerli olmak üzere yüzde yüzde 15 ara zam yapabildik. Gönül isterdi ki çok daha fazlası olsun. Ama malum zor günler geçiriyoruz. Geçen ay gönderilen paradan 21 milyon TL kesildi. Bu ay da kesinti 25 milyon TL olacak. Bu zorluklara rağmen işçi kardeşlerimiz için bir şeyler yapmaya çalıştık. Onların hakkı daha fazladır. Ama ödeyemeyeceğimiz bir rakamı vermek bizi de kendilerini de zor durumda bırakacağı için bu oranda zam yaptık. İnanıyorum ki 2 yıl içerisinde Yunusemre Belediyesi'ni hak ettiği yere getireceğiz. İşçi kardeşlerimiz ile daha güzel şartlarda çalışacağız" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Hizmet İş Sendikası, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Ekonomi, Sendika, Balaban, manisa, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yunusemre Belediyesi'nden Çalışanlarına Yüzde 15 Ara Zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:18 İran, İsrail’in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti İran, İsrail'in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti
14:07 Bahçeli, Erdoğan’ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu Bahçeli, Erdoğan'ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu
13:20 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu’nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı
12:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025’in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız
12:30 Türkiye sınırına dayanırlar mı Milli Savunma Bakanlığı’ndan İsrail’e gözdağı Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı
21:17 Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı
20:56 Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu
20:16 ABD, İran’a yeni yaptırımlara hazırlanıyor ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor
20:09 Gelinin iç çamaşırını çıkaran damadın düğündeki rezillikleri bitmek bilmedi Gelinin iç çamaşırını çıkaran damadın düğündeki rezillikleri bitmek bilmedi
19:49 Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı yaşanan olaylar nedeniyle ertelendi Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı yaşanan olaylar nedeniyle ertelendi
19:27 Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı
19:27 Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 14:51:36. #1.12#
SON DAKİKA: Yunusemre Belediyesi'nden Çalışanlarına Yüzde 15 Ara Zam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement