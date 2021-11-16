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Yunusemre Belediyesinden Türkmen'e pekmez kaynatma tesisi - Son Dakika

Yunusemre Belediyesinden Türkmen'e pekmez kaynatma tesisi

16.11.2021 14:05
Yunusemre Belediyesinden Türkmen'e pekmez kaynatma tesisi

Yunusemre Belediyesi, üreticilerin daha sağlıklı ve işlevsel koşullarda üretim yapmasını sağlamak amacıyla Türkmen Mahallesine Pekmez Kaynatma Tesisi kuracak.

Yunusemre Belediyesi, üreticilerin daha sağlıklı ve işlevsel koşullarda üretim yapmasını sağlamak amacıyla Türkmen Mahallesine Pekmez Kaynatma Tesisi kuracak.

Üreticisini destekleyen Yunusemre Belediyesi, Türkmen Mahallesinde Pekmez Kaynatma Tesisi kuruyor. Tesisin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkmen Mahallesinde yayla bağcılığının yaygın olduğunu belirten Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Mahallemizde yayla bağcılığı yapılıyor. Elde edilen üzümlerin bir kısmı yemeklik olurken; büyük çoğunluğu da pekmez yapılıyor. Pekmez yapılan yerin şartları çok kötü olduğundan, belediyemiz üreticilerimizin daha iyi, hijyenik ortamda organik pekmez yapmasını sağlamak amacıyla Pekmez Kaynatma Tesisi yapmayı planladı. Bu tesiste yöresel koşullarda temiz üretilen pekmez olacak. Belediye olarak üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Yunusemre Belediyesinden Türkmen'e pekmez kaynatma tesisi
Yunusemre Belediyesinden Türkmen'e pekmez kaynatma tesisi

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yunusemre Belediyesinden Türkmen'e pekmez kaynatma tesisi - Son Dakika Ekonomi


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