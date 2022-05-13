Yunusemre'de 2022 yılı aşılama çalışmaları başladı - Son Dakika
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Yunusemre'de 2022 yılı aşılama çalışmaları başladı

13.05.2022 14:46
Yunusemre'de 2022 yılı aşılama çalışmaları başladı

Yunusemre Belediyesi'nin destekleri ile 2022 yılı aşılama çalışmalarına başlandı.

Yunusemre Belediyesi'nin destekleri ile 2022 yılı aşılama çalışmalarına başlandı. Çalışmalar çerçevesinde yabani zeytine çeşit, menengiçe Antep fıstığı, Ahlat ağaçlarına da armut aşılaması yapılıyor.

Kırsal kalkınma projeleriyle üreticisini destekleyen Yunusemre Belediyesi, aşılama çalışmalarına hız verdi. Belediye Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede aşılama çalışmalarına arazide denetlemede bulunurken; yabani zeytin ve menengiç ağaçlarına Antep, zeytin ve armut aşılaması yapılıyor. 2022 yılı aşılamalarıyla bölgede zeytin, Antep fıstığı ve meyve üretimini arttırmayı hedeflediklerini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yunusemre Belediyesi olarak vatandaşlarımıza ekonomik katkı sağlamak için proje üretiyoruz. Proje çerçevesinde bu yıl da aşılama çalışmalarımızın startını verdik. Yabani zeytine çeşit, menengiçe Antep fıstığı, Ahlat ağaçlarına da armut aşılaması yapılıyor" dedi.

Yapılan çalışmalar üreticilerin de takdirini topluyor. Vatandaşlar çalışmalar hakkında memnuniyeti şu şekilde dile getirdi:

Akçaköy Mahalle Muhtarı Adil Kızıl: "Belediyemizin kırsal bölgelere verdiği aşılama desteği bu yıl da devam ediyor. Bundan yıllar önce yaptığımız çalışmaların meyvesini almaya başladık. 10 yıl sonra bu mahsuller verim anlamında daha çok artacak. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, bizlere her daim destek veriyor kendisine çok teşekkür ederiz"

Düzlen Mahallesi sakini Kazım Arslan: "Daha önceki yıllarda aşılanan arazimize belediye desteği ile biraz daha aşı yaptırma fırsatı bulduk. Böyle bir hizmet yapıldığından dolayı çok memnunuz"

Düzlen Muhtarı Mustafa Satıcı: "Bu çalışma sistemi çok güzel. Belediyemizin köylüye verdiği desteklerden dolayı çok mutluyuz. Bu konuda çok teşekkür ederiz" - MANİSA

Yunusemre'de 2022 yılı aşılama çalışmaları başladı
Yunusemre'de 2022 yılı aşılama çalışmaları başladı
Yunusemre'de 2022 yılı aşılama çalışmaları başladı
Yunusemre'de 2022 yılı aşılama çalışmaları başladı
Yunusemre'de 2022 yılı aşılama çalışmaları başladı

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Yunusemre Belediyesi, Mehmet Çerçi, Muhtarlık, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yunusemre'de 2022 yılı aşılama çalışmaları başladı - Son Dakika


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