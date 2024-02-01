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Yunusemre Belediyesi, Budanan Ağaçlardan Elde Edilen Odunları İhtiyaç Sahiplerine Dağıtıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yunusemre Belediyesi, Budanan Ağaçlardan Elde Edilen Odunları İhtiyaç Sahiplerine Dağıtıyor

Yunusemre Belediyesi, Budanan Ağaçlardan Elde Edilen Odunları İhtiyaç Sahiplerine Dağıtıyor

Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Kaynak Mahallesindeki Polis Harekat Şehitleri Parkı'nda budama çalışmaları gerçekleştirirken, elde edilen odunları ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak ısınma ihtiyaçlarını karşılıyor. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, budama çalışmalarının ilçenin çeşitli noktalarında devam ettiğini belirtti.

01.02.2024 13:48  Güncelleme: 13:53
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Yunusemre Belediyesi bir taraftan park ve bahçelerde bakım onarımlara devam ederken, bir taraftan da ağaç budama çalışmalarını sürdürüyor. Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak ısınma ihtiyaçları karşılanıyor.

Mevsimsel budama çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kaynak Mahallesindeki Polis Harekat Şehitleri Parkı'nda bir taraftan budama çalışmaları gerçekleştirirken bir taraftan da yeni çim ekimi için hazırlık yaptı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı parkta budanan ağaçlardan elde edilen odunlar ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak ısınma ihtiyaçları karşılanıyor. İlçenin çeşitli noktalarında mevsimsel budama çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ekiplerimiz park ve bahçelerimizde bakım ve onarım çalışmasını devam ettirirken; hummalı bir şekilde de budama çalışması yapıyorlar. Budama çalışmaları ile ağaçlarımız önümüzdeki bahara hazırlanıyor. Budamadan elde edilen odunları da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yakacak olarak dağıtıyoruz. İlçemizde ihtiyaç olan noktalarda gerçekleştirdiğimiz budama çalışmalarımız devam edecek." - MANİSA

Kaynak: İHA

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Mehmet Çerçi, Bahçe, Belediye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yunusemre Belediyesi, Budanan Ağaçlardan Elde Edilen Odunları İhtiyaç Sahiplerine Dağıtıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunusemre Belediyesi, Budanan Ağaçlardan Elde Edilen Odunları İhtiyaç Sahiplerine Dağıtıyor - Son Dakika
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