Yüreğir Belediyesi\'nde memurlara yüzde 120 SDT desteği

Yüreğir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM-BELSEN) arasında memurları kapsayan Sosyal Denge Tazminatı (SDT) sözleşmesi imzalandı.

Yüreğir Belediye Başkan Vekili Cafer Boyraz ile TÜM-BELSEN yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, memurların sosyal ve ekonomik haklarını güçlendiren Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi yüzde 120 oranında imza altına alındı.

İmza töreninde konuşan Başkan Vekili Cafer Boyraz, belediye çalışanlarının özverili çalışmalarının her zaman takdir edildiğini belirterek, çalışanların haklarını korumanın öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Boyraz, "Emek veren tüm çalışma arkadaşlarımızın haklarını korumaya, alın terinin karşılığını vermeye devam ediyoruz. TÜM-BELSEN Sendikası ile memurlarımızın Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesini yüzde 120 oranında imzaladık. İmzalanan sözleşmenin tüm personelimize hayırlı olmasını diliyor, çalışma arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar temenni ediyorum" dedi.

İmzalanan Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesinin, Yüreğir Belediyesi bünyesinde görev yapan memurların mali ve sosyal haklarına önemli katkı sağlaması bekleniyor. - ADANA