Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan narenciye üreticileri için acil destek istedi - Son Dakika
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Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan narenciye üreticileri için acil destek istedi

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Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan narenciye üreticileri için acil destek istedi
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Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan, narenciye üreticilerinin girdi maliyetleri ve pazarlama sorunlarıyla zorlandığını belirterek acil destek çağrısı yaptı. Doğan, ÇKS kayıtlarına göre ürününü pazarlayamayan üreticilerin 2026 girdi maliyetlerinin karşılanmasını istedi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, narenciye sektöründe yaşanan ekonomik sıkıntıların üreticileri darboğaza sürüklediğini belirterek, hükümet yetkililerine acil destek çağrısında bulundu. Doğan, "Üreticimizin ayakta kalması, tarımsal üretimimizin geleceği açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, narenciye üreticilerinin son yılların en zorlu dönemlerinden birini yaşadığını söyledi. Doğan, "Artan tarımsal girdi maliyetleri, düşen ürün fiyatları ve pazarlama sorunları çiftçileri ekonomik açıdan çıkmaza sürüklemektedir. Narenciye bahçelerinde yaşanan tablo üreticiler açısından sürdürülebilir olmaktan uzaklaşmıştır. Üreticimiz aylarca emek verdiği, gübrelediği, suladığı, ilaçladığı ve büyük masraflarla yetiştirdiği ürününü kimi zaman yok pahasına satmak zorunda kalıyor. Bazı üreticilerimiz ise yalnızca ağaçlarını bir sonraki sezona hazırlayabilmek için ürünlerini değerinin çok altında elden çıkarıyor. Bu durum, sektörümüzün içinde bulunduğu ekonomik sıkıntının ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını açıkça ortaya koyuyor" dedi.

"Üreticilerimize acil destek bekliyoruz"

Üreticilerin ekonomik kayıplarının hafifletilmesi için acil destek mekanizmalarının devreye alınmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Doğan, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın çiftçilerimizin sorunlarına yönelik çalışmalarını önemsiyoruz. Narenciye üreticimizin içinde bulunduğu olağanüstü şartlar, acil destekleri gerekli kılmaktadır. ÇKS kayıtları esas alınarak ürününü pazarlayamayan, ürünü dalında kalan ve ekonomik kayba uğrayan üreticilerimizin belirlenmesini, bu üreticilerimizin 2026 yılına ait tarımsal girdi maliyetlerinin tamamının destek kapsamında karşılanmasını talep ediyoruz. Bu desteğin sağlanması, çiftçimizin üretimden kopmaması ve gelecek sezona hazırlanabilmesi açısından hayati önem taşımaktadır" diye konuştu.

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) desteği ile navlun desteklerinin önemine ve zamanlamasına dikkat çeken Doğan, şunları kaydetti:

"İhracatçılarımıza sağlanacak DFİF ve navlun destekleri, narenciye ürünlerimizin dış pazarlarda daha güçlü şekilde yer almasına önemli katkı sağlayacaktır. Bu desteklerin hasat sezonu başlamadan önce açıklanması ve ödemelerin zamanında gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Desteklerin gecikmesi hem ihracatçımızın hareket alanını daraltmakta hem de üreticimizin pazarlama sorunlarını artırmaktadır. Ticaret Bakanlığımızın bu konuda atacağı adımların sektörümüze önemli bir nefes aldıracağına inanıyoruz. Narenciye sektöründe yaşanan pazarlama sorunlarının aşılması, iç ve dış pazardaki tıkanıklıkların giderilmesi ve üreticilerimizin ürünlerini hak ettiği değerden satabilmesi için ilgili tüm kurum ve kuruluşların iş birliği içerisinde, vakit kaybetmeden etkin ve kalıcı çözümler üretmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, iç piyasada pazarlama ve dağıtım kanalları güçlendirilmeli, üreticilerimiz yeni alıcılarla buluşturulmalı, ihracatta yeni pazarların açılması ve mevcut dış pazarların genişletilmesi için gerekli çalışmalar hızlandırılmalıdır. Özellikle üreticilerimizin elinde kalan ve dalında bekleyen ürünlerin değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması amacıyla acil ve somut tedbirler alınmalı, bu tedbirler zaman kaybedilmeden hayata geçirilmelidir."

Narenciye üreticilerinin ekonomik dayanma gücünün giderek azaldığını belirten Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan, "Bugün üreticimizi yalnız bırakırsak, koruyamazsak yarın üretimi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. Çiftçimiz üretmek, toprağına sahip çıkmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyor. Ancak bunun için emeğinin karşılığını alması ve ekonomik olarak desteklenmesi gerekiyor. Üreticilerimizin yaşadığı sorunların çözümü için ilgili tüm kurum ve kuruluşların gerekli hassasiyeti göstererek bir an önce somut adımlar atmasını bekliyoruz. Unutulmamalıdır ki üreticimizin ayakta kalması, tarımımızın ve ülkemizin geleceği açısından hayati önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
EkonomiGüncelSon Dakika

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