Yüreğir Ziraat Odası, narenciye dalda kalınca kredi limiti ve borç ertelemesi istedi

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, üretim maliyetlerinin her yıl yükselirken, çiftçiye sağlanan kredi limitlerinin aynı seviyede kalmasıyla üreticilerin finansman ihtiyacını karşılamakta yetersiz kaldığını söyledi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, artan üretim maliyetleri, ürünlerin değerinde satılamaması ve özellikle narenciyenin dalında kalması nedeniyle çiftçilerin ciddi bir ekonomik darboğaza girdiğini belirterek, tarımsal kredi borçlarının ertelenmesi ve sübvansiyonlu kredi limitlerinin artırılması için yetkililere acil çağrıda bulundu.

Başkan Doğan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Çiftçilerimiz son derece zor bir dönemden geçmektedir. Mazottan gübreye, ilaçtan işçiliğe kadar bütün üretim maliyetleri artarken, yetiştirdiğimiz ürünler ne yazık ki hak ettiği değeri bulamamaktadır. Özellikle bölgemizin en önemli geçim kaynaklarından biri olan narenciyenin dalında kalması, üreticilerimizin ekonomik sıkıntılarını daha da derinleştirmiştir. Ürününü satamayan, emeğinin karşılığını alamayan çiftçimiz bugün kredi borçlarını ödeyemeyecek noktaya gelmiştir."

Son üç yıldır artırılmayan sübvansiyonlu tarım kredisi üst limitlerinin günümüz ekonomik koşullarında yetersiz kaldığını vurgulayan Doğan, şöyle devam etti:

"Üretim maliyetleri her yıl yükselirken, çiftçimize sağlanan kredi limitlerinin aynı seviyede kalması üreticilerimizin finansman ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle sübvansiyonlu tarım kredisi üst limitlerinin, son üç yılda gerçekleşen enflasyon dikkate alınarak güncellenmesi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca mevcut tarımsal kredi borçları, ana para ödemesi istenmeden, yalnızca faiz ödemesi yapılarak ertelenmelidir. Çiftçimizden kredisini kapatıp yeniden açması istenmemelidir. Çünkü bugün üreticimizin elinde mevcut borcunu kapatacak nakit para bulunmamaktadır. Özel bankalardaki yüksek faiz oranları da çiftçimizin üzerindeki yükü daha da ağırlaştırmaktadır. Üreticimizin ihtiyacı yeni bir borç yükü değil, nefes alabileceği bir finansman düzenlemesidir."

"Çiftçi borcunu ödeyebilecek geliri elde edemiyor"

Çiftçilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların yalnızca üreticileri değil, tarımsal üretimi ve ülkenin gıda güvencesini de tehdit ettiğini belirten Başkan Doğan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Çiftçimiz borcunu ödemekten kaçmıyor, borcunu ödeyebilecek geliri elde edemiyor. Biz borçların silinmesini değil, üreticimize yeniden toparlanabilmesi ve üretime devam edebilmesi için zaman ve imkan tanınmasını istiyoruz. Unutulmamalıdır ki çiftçiye sahip çıkmak, ülkemizin tarımına, ekonomisine ve gıda güvencesine sahip çıkmaktır. Çiftçilerimizin yaşadığı ekonomik sıkıntıların hafifletilmesi ve üretimin sürdürülebilmesi için yetkililerimizden en kısa sürede somut ve destekleyici adımlar atılmasını bekliyoruz."