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Yurt Dışı Üretici Enflasyonu Aralıkta Yüzde 58,40 Arttı - Son Dakika
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Yurt Dışı Üretici Enflasyonu Aralıkta Yüzde 58,40 Arttı

TÜİK verilerine göre, yurt dışı üretici enflasyonu aralıkta yıllık yüzde 58,40, aylık yüzde 2,28 artış gösterdi. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yıllık artış yüzde 60,92, imalatta ise yüzde 58,35 olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının değişim oranları ise farklılık gösterdi.

Yurt Dışı Üretici Enflasyonu Aralıkta Yüzde 58,40 Arttı
22.01.2024 - 11:53,
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), yurt dışı üretici enflasyonunun aralıkta yıllık yüzde 58,40, aylık yüzde 2,28 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Aralık 2023 dönemine ilişkin yurt dışına ihracat yapan üreticilerin fiyat enflasyonuna işaret eden yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre YD-ÜFE, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,28, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 58,40 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 50,92 arttı.

Sanayinin 2 sektöründen madencilik ve taş ocakçılığında yıllık yüzde 60,92, imalatta yüzde 58,35 artış gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 51,29, dayanıklı tüketim malında yüzde 62,73, dayanıksız tüketim malında yüzde 63,44, enerjide yüzde 55,06, sermaye malında yüzde 66,37 artış olarak gerçekleşti.

Aylık madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,64, imalatta yüzde 2,28 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1,98 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 3,31 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,30 artış, enerjide yüzde 3,32 azalış, sermaye malında yüzde 4,04 artış olarak gerçekleşti.

Kaynak: DHA
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