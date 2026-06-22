Yurt Dışı Üretici Fiyatları Artıyor - Son Dakika
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Yurt Dışı Üretici Fiyatları Artıyor

Yurt Dışı Üretici Fiyatları Artıyor
22.06.2026 10:52
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Mayıs ayında yurt dışı üretici fiyatları yıllık yüzde 34,16, aylık ise yüzde 1,71 arttı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), yurt dışı üretici fiyatlarının mayıs ayında yıllık yüzde 34,16, aylık yüzde 1,71 arttığını açıkladı.

TÜİK, Mayıs 2026 dönemine ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; yurt dışı üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,71, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 17,30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,16 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 31,96 arttı.

Sanayinin 2 sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 47,70 artış, imalatta yüzde 33,93 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 31,50 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,73 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 36 artış, enerjide yüzde 104,38 artış, sermaye mallarında yüzde 23,68 artış olarak gerçekleşti. Sanayinin 2 sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 5,30 artış, imalatta yüzde 1,65 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 3,48 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,49 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüze 2,20 artış, enerjide yüzde 6,23 azalış, sermaye mallarında yüzde 1,62 artış olarak gerçekleşti.

Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yurt Dışı Üretici Fiyatları Artıyor - Son Dakika

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