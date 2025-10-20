Yurt Dışı Üretici Fiyatları Eylülde Yükseldi - Son Dakika
Ekonomi

Yurt Dışı Üretici Fiyatları Eylülde Yükseldi

Yurt Dışı Üretici Fiyatları Eylülde Yükseldi
20.10.2025 11:59
TÜİK, yurt dışı üretici fiyatlarının eylül ayında yıllık %27,71, aylık %2,01 arttığını açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), yurt dışı üretici fiyatlarının eylül ayında yıllık yüzde 27,71, aylık yüzde 2,01 arttığını açıkladı.

TÜİK, Eylül 2025 dönemine ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; yurt dışı üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,01, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 27,55, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,71 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,19 arttı. Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 27,06 artış, imalatta yüzde 27,72 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 24,54 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,50 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,45 artış, enerjide yüzde 22,76 artış, sermaye mallarında yüzde 26,91 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,49 artış, imalatta yüzde 2,01 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,84 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,41 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,75 artış, enerjide yüzde 3,39 artış, sermaye mallarında yüzde 1,26 artış olarak gerçekleşti.

Kaynak: DHA

