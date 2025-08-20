Yurt Dışı Üretici Fiyatları Temmuz\'da Arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), yurt dışı üretici fiyatlarının temmuz ayında yıllık yüzde 30,06, aylık 3,03 arttığını açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2025 dönemine ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; yurt dışı üretici fiyatları, 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,03, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 23,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,06 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,46 arttı.

SERMAYE MALLARINDA YILLIK YÜZDE 34,48 ARTIŞ

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 28,30 artış, imalatta yüzde 30,10 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 26,47 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,74 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,82 artış, enerjide yüzde 10,44 artış, sermaye mallarında yüzde 34,48 artış olarak gerçekleşti. Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,22 artış, imalatta yüzde 3,01 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 2,57 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,26 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,76 artış, enerjide yüzde 2,98 artış, sermaye mallarında yüzde 2,99 artış olarak gerçekleşti.