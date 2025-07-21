Yurt Dışı Üretici Fiyatları Yükseliyor

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), yurt dışı üretici fiyatlarının haziran ayında yıllık yüzde 28,38, aylık yüzde 3,42 arttığını açıkladı.

TÜİK, Haziran 2025 dönemine ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; yurt dışı üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 3,42, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,38 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,17 arttı. Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 23,36 artış, imalatta yüzde 28,48 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 24,95 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 32,19 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 30,89 artış, enerjide yüzde 10,33 artış, sermaye mallarında yüzde 33,30 artış olarak gerçekleşti. Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,03 artış, imalatta yüzde 3,44 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 2,83 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,50 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,30 artış, enerjide yüzde 9,96 artış, sermaye mallarında yüzde 3,34 artış olarak gerçekleşti.