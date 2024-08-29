Yurt dışında yerleşik kişiler 66 milyon dolarlık hisse senedi aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Yurt dışında yerleşik kişiler 66 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan verilere göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 66 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlıklarını sattılar.

29.08.2024 15:17
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Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 66 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayınlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 23 Ağustos haftasında net 66 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 1 milyar 26,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 21,3 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 16 Ağustos itibarıyla 35 milyar 765,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 23 Ağustos'ta 34 milyar 846,5 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 14 milyar 796 milyon dolardan 13 milyar 153,3 milyon dolara, ÖST stokları ise 417,7 milyon dolardan 393 milyon dolara geriledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Yurt dışında yerleşik kişiler 66 milyon dolarlık hisse senedi aldı - Son Dakika

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