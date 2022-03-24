Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku - Son Dakika
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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

24.03.2022 14:40
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 197,3 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 197,3 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Mart haftasında net 197,3 milyon dolarlık hisse senedi, 15,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 3,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 11 Mart itibarıyla 16 milyar 770,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 18 Mart'ta 17 milyar 472,1 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 2 milyar 283,9 milyon dolardan 2 milyar 271,7 milyon dolara gerilerken, ŞBS stokları da 140,3 milyon dolardan 137,8 milyon dolara düştü.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 18 mart, TCMB, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku - Son Dakika


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