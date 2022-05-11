Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku - Son Dakika
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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

11.05.2022 14:52
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Nisan haftasında 110 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Nisan haftasında 110 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Nisan haftasında net 110 milyon dolarlık hisse senedi ve 23,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 1,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 22 Nisan itibarıyla 20 milyar 685,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 29 Nisan'da 19 milyar 582,5 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 2 milyar 394,9 milyon dolardan 2 milyar 420 milyon dolara, ŞBS stokları da 131,4 milyon dolardan 131,5 milyon dolara çıktı.

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Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı arttı Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Nisan, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku - Son Dakika


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