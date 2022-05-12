Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku - Son Dakika
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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

12.05.2022 14:42
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 6 Mayıs haftasında 243,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, 6 Mayıs haftasında 243,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 6 Mayıs haftasında net 243,9 milyon dolarlık hisse senedi, 75,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 4,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 29 Nisan itibarıyla 19 milyar 582,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 6 Mayıs'ta 19 milyar 408,9 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 2 milyar 420 milyon dolardan 2 milyar 321,1 milyon dolara, ŞBS stokları da 131,5 milyon dolardan 126,7 milyon dolara indi.

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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı arttı Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mayıs, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku - Son Dakika


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