Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 766,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 13 Mayıs haftasında net 298,1 milyon dolarlık hisse senedi, 298,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 2,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 6 Mayıs itibarıyla 19 milyar 406,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 13 Mayıs'ta 17 milyar 674,1 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 2 milyar 321,1 milyon dolardan 1 milyar 834,1 milyon dolara, ŞBS stokları da 126,7 milyon dolardan 120,2 milyon dolara düştü.