Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku - Son Dakika
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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

30.06.2022 14:49
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 98,4 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 98,4 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 24 Haziran haftasında net 98,4 milyon dolarlık hisse senedi ve 57,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 6,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 17 Haziran itibarıyla 15 milyar 210,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 24 Haziran'da 15 milyar 365,6 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 440,8 milyon dolardan 1 milyar 381,5 milyon dolara gerilerken, ŞBS stokları 110,8 milyon dolardan 116,4 milyon dolara yükseldi.

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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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