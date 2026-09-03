Yurt dışındaki yatırımcılar geçen hafta 329 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 329 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 86,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 116,8 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 329 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişiler 86,6 milyon dolarlık DİBS ve 116,8 milyon dolarlık ÖST sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 28 Ağustos haftasında 43 milyar 109,4 milyon dolardan 43 milyar 263,9 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 17 milyar 788,7 milyon dolardan 17 milyar 834,2 milyon dolara yükselirken, ÖST stoku da 4 milyar 632,8 milyon dolardan 4 milyar 498,6 milyon dolara geriledi.